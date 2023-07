Quantum Error: Rund 20 Minuten Gameplay aus dem PS5-Shooter

Teamkill Media hat zu „Quantum Error“ zwei neue Gameplay-Videos veröffentlicht, die recht düstere Spielszenen zeigen und verdeutlichen, dass auf dem thematisierten Schauplatz mitunter recht biestige Widersacher auf die Spieler warten.

Mit dem Waffenarsenal lassen sich die meisten Herausforderungen aber offenbar gut bewältigen. Anschauen können sich interessierte Spieler die Gameplay-Ausschnitte mit einer Gesamtlänge von mehr als 20 Minuten unterhalb dieser Zeilen. Story-Spoiler wurden herausgeschnitten.

Xbox-Versionen bereiten Probleme

Für Schlagzeilen sorgte jüngst die Ankündigung von Teamkill Media, dass die Xbox-Versionen von „Quantum Error“ mehr Optimierungsarbeit benötigen. Während die PS5-Version gut voranschreitet und in diesem Jahr erscheinen soll, müssen sich Besitzer der Xbox Series X/S etwas länger gedulden, da das Spiel mit Blick auf die SSD der PS5 entwickelt wurde und die Xbox Series X/S eine SSD hat, die laut Entwickler „ein bisschen langsamer“ ist.

„Wir haben damit begonnen, das Spiel für die Xbox zu optimieren, aber das wird leider noch ein wenig dauern“, so Teamkill. „Quantum Error wurde für die extrem schnelle SSD der PS5 entwickelt. Die Xbox-SSD ist ein wenig langsamer und so müssen wir einiges ändern, um den Geschwindigkeitsunterschied auszugleichen.“

„Quantum Error“ versetzt die Spieler in ein Szenario, in dem eine unbekannte Entität die Monad-Quantenforschungseinrichtung, die nur 30 Meilen vor der Küste von Kalifornien liegt, angriff und den Komplex in Flammen aufgehen ließ. Daraufhin wurde ein Notruf an die Garboa-Feuerwehr in San Francisco gesendet und Capt. Jacob Thomas, seine Partnerin Shane Costa und weitere Teammitglieder machen sich per Hubschrauber auf, um Unterstützung zu leisten.

Ziel des Teams ist es zunächst, so viele Menschen wie möglich aus dem brennenden Gebäudekomplex zu bringen. Allerdings wird die als Rettungsmission geplante Aktion zu einem Horrortrip.

Vorbestellungen von „Quantum Error“ sind im PlayStation Store noch nicht möglich. Allerdings besteht die Möglichkeit, den Titel in die Wunschliste aufzunehmen. Nachfolgend kann das anfangs erwähnte Gameplay-Material gestartet werden:

