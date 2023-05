Quantum Error: PS4-Version erst später, um auf der PS5 alles zu geben

Für PS5, PS4 und Xbox Series X/S ist der Horror-Shooter „Quantum Error“ in Entwicklung. Wann genau der Release stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Immerhin wissen wir jetzt: Die PS4-Version erscheint erst nach der Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series X/S. Das machten die Verantwortlichen heute über Twitter klar. Der Auslöser dafür war ein Nutzer, der von einem reinen Current-Gen-Titel ausging.

Die Leistung der PlayStation 5 soll so gut es geht genutzt werden: „Wir geben so viel wie möglich auf PS5 innerhalb der Grenzen von 60 FPS.“

Für die Current-Gen-Fassung möchte das Entwicklerteam also nichts opfern. Um das bestmögliche Ergebnis zu gewährleisten, entschied sich TeamKill Media daher für einen verzögerten PS4-Release. Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine „abgespeckte Version“, die keine negative Auswirkung auf die PS5-Fassung hat.

Auf Xbox wohl schlechter

Ein weiterer User wollte noch wissen, wie es um die Version für Xbox Series steht. Er fragte, ob sie irgendwelche Unterschiede zur PlayStation festgestellt haben. Hier meinte die zuständige Person von „Quantum Error“: Die Leistung dürfte „standardmäßig etwas niedriger“ ausfallen, weshalb die Optimierung zusätzliche Zeit benötige.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu „Quantum Error“:

Die Handlung von „Quantum Error“ erklärt: Ein unbekanntes Wesen setzt eine Quantenforschungsanlage in Flammen, woraufhin ein Feuerwehrteam aufbricht. Die Aufgabe lautet, so viele Menschen wie nur möglich zu retten. Dabei stellen Capt. Jacob Thomas und seine Kollegen fest, dass an diesem Ort etwas Seltsames vor sich geht.

Weitere Meldungen zu Quantum Error.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren