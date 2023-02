Quantum Error: Gameplay-Trailer zeigt Third-Person-Ansicht

Während die letzte Meldung zum kosmischen Horror-Shooter „Quantum Error“ schon eine Weile zurückliegt, meldet sich der Titel mit einem Lebenszeichen in Form eines Videos zurück.

Nach dem Start des Clips, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, erscheinen einige düstere Gameplay-Szenen, in denen sich der Protagonist mit allerlei Gegnern anlegt. Mitunter agieren diese aber nicht allzu clever und lassen sich der Reihe nach recht gemütlich zur Strecke bringen.

Third-Person-Ansicht möglich

Ebenfalls macht der Trailer zu „Quantum Error“ auf ein neues Feature aufmerksam. Nachdem der Titel als Ego-Shooter angekündigt wurde, stellt sich nun heraus, dass er den Spielern auch die Möglichkeit einer Third-Person-Perspektive bieten wird.

Wie in der Videobeschreibung zu sehen ist, werden die Spieler in der Lage sein, während des Spiels zwischen der First-Person- und der Third-Person-Perspektive zu wechseln, während in der Third-Person-Perspektive auch ein Schulterwechsel möglich sein wird.

Zur Handlung: Als eine unbekannte Entität die Monad-Quantenforschungseinrichtung, die nur 30 Meilen vor der Küste von Kalifornien liegt, angriff und den Komplex in Flammen aufgehen ließ, wurde ein Notruf an die Garboa-Feuerwehr in San Francisco gesendet. Diese schickte daraufhin Capt. Jacob Thomas, seine Partnerin Shane Costa und ein Team per Hubschrauber, um Unterstützung zu leisten.

Die Aufgabe liegt zunächst darin, so viele Menschen wie möglich aus dem brennenden Gebäudekomplex zu bringen. „Doch was als Rettungsmission beginnt, gerät schnell ins Zwielicht, als ihr dort ankommt und feststellt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen“, so die Macher.

Vorbestellungen von „Quantum Error“ sind im PlayStation Store noch nicht möglich. Allerdings besteht die Möglichkeit, den Titel in die Wunschliste aufzunehmen. Nachfolgend ist der anfangs erwähnte Trailer eingebettet:

