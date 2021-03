Quantum Error: Gameplay vom FGS Spring Showcase

In "Quantum Error" geht es recht düster zur Sache.

Der Entwickler TeamKill Media hat neues Videomaterial zu „Quantum Error“ veröffentlicht. Der unten eingebundene Clip offenbart rund vier Minuten Spielmaterial aus dem kommenden First-Person-Horror-Shooter.

Neue Details wurden nicht enthüllt. Bekannt ist hingegen seit einiger Zeit, dass euch „Quantum Error“ auf die Forschungseinrichtung Monad Quantum versetzt, die rund 30 Meilen vor der Küste Kaliforniens angesiedelt ist und nach einem Angriff von unbekannten Wesen in Flammen aufgeht. Ein Lockdown wird ausgelöst und ein Notruf zum Garboa Fire Department in San Francisco ausgesendet. Im Anschluss steht ihr vor der Aufgabe, so viele Menschen wie möglich aus dem brennenden Komplex zu retten.

Einst für PS4 und PS5 angekündigt, wird der Shooter „Quantum Error“ auch für Xbox Series X/S erscheinen. Auf sämtlichen Plattformen soll ein simultaner Launch erfolgen. Genauer wurden die Macher nicht.

Mehr zu Quantum Error:

„Quantum Error“ wird voraussichtlich in diesem Jahr für PS4, PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Gameplay-Trailer. Weitere Meldungen zu „Quantum Error“ warten in unserer Themen-Übersicht auf euch.

Update: Hier sind weitere Spielszenen:

