Quantum Error: 6 Minuten Gameplay aus dem Horror-Shooter

"Quantum Error" wird für PS4 und PS5 entwickelt.

Die Entwickler von TeamKill Media haben im Zuge der Future Games Show umfangreicheres Gameplay-Material aus dem kommenden Shooter „Quantum Error“ veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch das Videomaterial unterhalb dieser Zeilen. Entwickelt wird der First-Person-Horror-Shooter momentan für PS4 und PS5. Ein präziser Release-Termin wurde bislang nicht genannt.

Monad Quantum im Fokus

In „Quantum Error“ rückt die Forschungseinrichtung Monad Quantum in den Fokus. Sie liegt 30 Meilen vor der Küste Kaliforniens und geht nach einem Angriff von unbekannten Wesen in Flammen auf. Dadurch wird der vollständige Lockdown ausgelöst und ein Notruf zum Garboa Fire Department in San Francisco ausgesendet.

Als Spieler werdet ihr in „Quantum Error“ in die Rolle von Captain Jacob Thomas verfrachtet und gemeinsam mit Shane Costa sowie einer Crew zur Forschungseinrichtung geschickt. Eines der Ziele ist es, so viele Menschen wie möglich aus dem brennenden Komplex zu retten. Ganz so einfach wird die Mission am Ende nicht. Denn es warten einige düstere Geheimnisse in den Tiefen von Monad Quantum.

Kurz nach der Ankündigung gab TeamKill Media bekannt, dass „Quantum Error“ auf der PS5 mit einer 4K-Auflösung und 60 FPS laufen soll. Das sei zumindest das Ziel. In einem späteren Statement betonten die Macher, dass es kein Problem sei, dieses Ziel auf der PS5 zu erreichen.

Zum Thema

Nachfolgend könnt ihr euch das anfangs erwähnte Gameplay-Video mit Szenen aus „Quantum Error“ anschauen. Mehr zum neuen Shooter erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

