Quantum Error: Auf PS5 mit 4K und 60FPS mit vollem Ray-Tracing, bestätigen die Entwickler

Mit „Quantum Error“ haben die Entwickler von TeamKill Media eines der ersten PS5-Indie-Spiele bestätigt. Bei dem Titel handelt es sich um einen First-Person-Horror-Shooter. Entwickelt wird der Titel auf Basis der Unreal Engine von dem Indie-Studio, das 2016 von vier Brüdern gegründet wurde.

Im Ankündigungsteaser ist ein Team von Feuerwehrmännern zu sehen, die sich durch enge Umgebungen bewegen, wo sie auf zombieähnliche Kreaturen treffen. Nach der Ankündigung des Titels haben die Entwickler bereits einige technische Fragen der Community beantwortet.

Das Ziel der Entwickler liegt demnach darin, „Quantum Error“ auf der PS5 mit 4K-Auflösung und 60 FPS darzustellen, bestätigten die Entwickler auf Twitter. Ob dieses Ziel tatsächlich auch tatsächlich erreichbar ist oder ob es sich um eine größere Herausforderung handelt, dieses Ziel in die Realität umzusetzen, haben die Entwickler allerdings nicht verraten.

Weiter beantworteten die Entwickler von TeamKill Media eine Frage nach dem Ray-Tracing-Support der PS5-Version. Demnach soll „Quantum Error“ alle Ray-Tracing-Möglichkeiten der PS5 voll ausnutzen, wie sie von Sonys Lead System Architekt Mark Cerny bei der Präsentation der technischen Details vorgestellt wurden. Im Detail werden demnach Global Illumination, Schatten, Reflexionen und Audio via Ray-Tracing berechnet.

