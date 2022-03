Quantum Error: Teaser-Trailer zeigt die Unreal Engine 5 im Einsatz

„Quantom Error“ ist ein kosmischer Horror-Shooter des kleinen Entwicklerstudios Teamkill Media. In absehbarer Zeit soll das Spiel für PS5, PS4 und PC veröffentlicht werden.

Um euch mehr aus dem Projekt zu zeigen, stellte Teamkill Media einen weiteren Trailer zur Verfügung. Sowohl cinematische Zwischensequenzen als auch Gameplay-Szenen sind darin enthalten. Unterhalb der geschriebenen Zeilen könnt ihr euch das Video anschauen.

Zu Beginn weisen die Verantwortlichen auf den Einsatz der Unreal Engine 5 hin. Schon seit September 2021 ist klar, dass bei „Quantum Error“ ein Engine-Wechsel vollzogen wurde. Genauer beschrieben ist im Video eine Early Access-Version der UE5 zu sehen, die auf Sonys PlayStation 5 dargestellt wird.

Die Handlung beschrieben

Ein offenbar außerirdisches Wesen greift eine Forschungsanlage in der Nähe von Kalifornien an. Sofort geht ein Notruf bei der Garboa-Feuerwehr in San Francisco ein, die kurz darauf ein Team losschicken. Für die Leitung dieses Teams ist Captain Jacob Thomas zuständig, den ihr das gesamte Spiel über steuern werdet. Eure Aufgabe lautet, so vielen Menschen wie nur möglich das Leben zu retten. Als sich die Feuerwehrkräfte in die brennende Anlage begeben wird jedoch schnell klar, dass hier etwas Seltsames vor sich geht.

Wann genau „Quantum Error“ in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt. Lange wird es aber nicht mehr dauern. PlayStation-Spieler können den Shooter schon einmal auf die Wunschliste setzen.

