Quantum Error: Neu angekündigter Modus erhöht den Wiederspielwert

"Quantum Error" unterstützt bereits zum Launch einen beliebten Modus, der den Widerspielwert enorm erhöht. So wird ein New Game Plus-Modus mit an Bord sein.

„Quantum Error“ gehört offenbar nicht zu den Spielen, die vorschnell veröffentlicht werden. Nachdem der Titel schon im Jahr 2020 angekündigt wurde, gibt es nicht einmal einen Veröffentlichungstermin.

Allerdings können sich Spieler, die sich für den Horror-Ego-Shooter interessieren, bereits auf einen gewissen Wiederspielwert einstellen. Denn „Quantum Error“ verfügt bereits zum Launch über einen Modus, den viele andere Games erst mit einem Post-Launch-Update erhalten.

Quantum Error erhält New Game Plus-Modus

So bestätigte der Entwickler TeamKill Media auf Twitter, dass „Quantum Error“ zum Launch einen New Game Plus-Modus unterstützen wird, was bedeutet, dass die Spieler ihren Spielfortschritt von einem abgeschlossenen Spielstand in einen neuen übertragen können und in der Lage sind, das Spiel noch einmal mit anderen Herausforderungen und Möglichkeiten zu bewältigen.

Die Einzelheiten zum New Game Plus-Modus von „Quantum Error“ wurden zunächst nicht mittgeteilt, sodass abzuwarten bleibt, was die Entwickler in den kommenden Monaten darüber zu erzählen haben.

Fest steht ebenfalls, dass „Quantum Error“ eine Third-Person-Option bieten wird. Einen entsprechenden Gameplay-Trailer könnt ihr euch in dieser Meldung anschauen.

„Quantum Error“ rückt die Forschungseinrichtung Monad Quantum in den Mittelpunkt. Sie liegt etwa 30 Meilen vor der Küste Kaliforniens und geht nach einem Angriff von unbekannten Wesen in Flammen auf. Nach einem vollständigen Lockdown und einem Notruf zum Garboa Fire Department in San Francisco stehen Spieler vor der Aufgabe, so viele Menschen wie möglich aus dem brennenden Komplex zu retten, was wiederum zu einem Horrorerlebnis wird.

„Quantum Error“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PS4 in der Entwicklung. Ein Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht kommuniziert.

