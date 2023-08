Quantum Error: Entwickler hat mit der Marke große Pläne

Nach langer Wartezeit bekam „Quantum Error“ in dieser Woche einen Termin verpasst. Im November wird der Horror-Titel von TeamKill Media erscheinen. Doch auch danach ist längst nicht Schluss. Laut Entwickler ist „Quantum Error“ nur der Anfang einer längerfristigen Geschichte, die das Team erzählen möchte.

Als Antwort auf die Frage eines Fans auf Twitter nach der Zukunft der „Quantum Error“-IP verriet TeamKill Media, dass der kommende Shooter der erste Teil einer Trilogie sein wird. „Man wird noch lange Zeit viel von uns sehen“, so das Unternehmen ergänzend.

Natürlich hofft TeamKill Media, dass „Quantum Error“ genügend kritischen und kommerziellen Erfolg haben wird, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Aber sollten die Dinge so laufen, wie es sich der Entwickler erhofft, könnte das Projekt zu einer langjährigen IP werden.

Vorbestellen lässt sich „Quantum Error“ offenbar noch nicht. Allerdings sind interessierte Spieler in den Lage, den Titel im PlayStation Store auf die Wunschliste zu packen.

This is the first of a trilogy and we have 4 other games planned on top of that 😎

Everyone will be seeing a lot from us for a long long time 🤘😎🤘 https://t.co/eBZ3FDeHdy

— QUANTUM ERROR (@Quantum_Error) August 16, 2023