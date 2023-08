Quantum Error: Story-Trailer verrät den PS5-Termin des Horror-Shooters

In weniger als drei Monaten dürft ihr "Quantum Error" spielen. Das können wir dem vorhin veröffentlichten Trailer entnehmen.

Vor ein paar Tagen versprach TeamKill Media für den 16. August einen Story-Trailer samt Erscheinungstermin. Heute war es schließlich so weit: Ein vierminütiger Trailer ist online gegangen, der euch weitere Eindrücke zum Horror-Shooter verschafft.

Am Ende wurde dann das genaue Veröffentlichungsdatum eingeblendet: Am 3. November dürfen sich die PS5-Spieler in eine kosmische Reise stürzen, die ihnen (hoffentlich) das Fürchten lehrt. Weil der Gold-Status schon erreicht wurde, ist nicht mit einer Verschiebung zu rechnen.

Xbox- und PC-Version später

Wie vorher schon bekanntgegeben kommen die Versionen für Xbox Series X/S und PC später auf den Markt. Das Team braucht nämlich zusätzliche Entwicklungszeit, um den Shooter für diese Systeme zu optimieren. Gerade auf der Xbox müssen die Entwickler den Geschwindigkeitsverlust ausgleichen, weil „Quantum Error“ auf die PS5-SSD zugeschnitten wurde.

Natürlich kommen alle Funktionen der PlayStation 5 zum Einsatz. Dank des haptischen Feedbacks könnt ihr beispielsweise die Flammen eines lodernden Feuers spüren oder das Gewicht einer Tür spüren. Die adaptiven Trigger hingegen lassen euch die Spannung der Waffen fühlen. Führt ihr gerade eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, müsst ihr in das DualSense-Mikrofon pusten.

Der 3D-Sound findet natürlich ebenfalls Verwendung. Schaurige Geräusche, die aus allen Richtungen kommen, kriegt ihr zu hören.

Eine PS4-Version ist nicht mehr geplant. Laut offizieller Seite ist eine Old-Gen-Fassung nicht möglich, ohne massive Einschränkungen in Kauf zu nehmen.

Hier der anfangs erwähnte Story-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu „Quantum Error“:

Im PlayStation Store können Interessierte den Titel schon mal auf die Wunschliste setzen. Ein Preis ist aber noch nicht bekannt.

Weitere Meldungen zu Quantum Error.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren