Quantum Error: Trailer hebt die PS5-exklusiven Features des Horror-Titels hervor

Im November erscheint der von TeamKill Media entwickelte Horror-Titel "Quantum Error" für die PlayStation 5. In einem frisch veröffentlichten Trailer wird auf die verschiedenen Features der Sony-Konsole eingegangen, die auf stimmige Art und Weise in das Spielgeschehen eingebunden werden.

Aktuell arbeiten die Entwickler von TeamKill Media am Horror-Titel „Quantum Error“, der im Herbst dieses Jahres für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Nachdem in den vergangenen Wochen mehrfach versprochen wurde, dass das Indie-Studio auf der PlayStation 5 intelligenten Gebrauch von den technischen Möglichkeiten und Features der Sony-Konsole machen wird, steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, der auf dieses Thema eingeht.

Demnach wird „Quantum Error“ auf der PS5 in 4K und 60FPS dargestellt und dank der SSD ohne sichtbare Ladezeiten auskommen. Zudem binden die Entwickler die adaptiven Trigger sowie das haptische Feedback in das Spielgeschehen ein und nutzen auch das integrierte Mikrofon des DualSense-Controllers.

Dieses kommt beispielsweise bei der Wiederbelebung eines Charakters zum Einsatz.

Ein unbekanntes Wesen sorgt für Schrecken

In „Quantum Error“ führt unser Weg in 22. Jahrhundert, in der die künstliche Intelligenz das Leben der Menschen weitestgehend bestimmt und eine Vielzahl ihrer Aufgaben übernommen hat. Im Jahr 2109 wird die 30 Kilometer vor der kalifornischen Küste gelegene Monad Quantum Research Facility von einem unbekannten Wesen angegriffen, das in der Forschungsanlage für Angst und Schrecken sorgt.

Als auch noch ein Brand ausbricht, wird die Anlage abgeriegelt und ein Notruf an die Feuerwehr von Garboa in San Francisco abgesetzt. In der Rolle des Kapitäns Jacob Thomas machen wir uns in Richtung der Monad Quantum Research Facility auf und erleben, wie sich eine simple Rettungsmission in einen wahrhaften Alptraum verwandelt.

Als Jacob den Komplex betritt, entwickelt sich sein Auftrag in eine kosmische Reise, die ihn in eine fremde Welt entführt, in der Jacob um sein Leben und die Sicherheit anderer Menschen kämpft.

Weitere Meldungen zu Quantum Error:

„Quantum Error“ wird am 3. November 2023 für die PlayStation 5 erscheinen. Während die Umsetzung für die PlayStation 4 aus technischen Gründen eingestellt wurde, folgen die Umsetzungen für den PC und die Xbox Series X/S zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Quantum Error.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren