Quantum Error: Finale Spielszenen vor dem PS5-Launch

Der Release von "Quantum Error" steht unmittelbar bevor. Finale Einblicke in den Horror-Shooter liefert ein neuer Trailer, mit dem TeamKill Media auf das Debüt des Titels aufmerksam macht.

TeamKill Media erinnert mit einem neuen Trailer an den bevorstehenden Launch des Horror-Shooters “Quantum Error”, der Anfang November zunächst exklusiv für die PS5 den Markt gebracht wird.

Spieler, die “Quantum Error” rechtzeitig vorbestellen, erhalten im PlayStation Store nicht nur einen 10-Prozent-Rabatt, sofern sie zugleich PlayStation Plus-Mitglied sind. Auch können sie drei Tage vor den anderen Spielern in den Titel eintauchen.

Ein Feuerwehrmann auf ungewöhnlicher Rettungsmission

Zur Handlung: Im Jahr 2109 wird die Monad Quantum Research Facility, die sich 30 Meilen vor der Küste von Kalifornien befindet, von einem unbekannten Wesen angegriffen. Dieses Wesen setzt den Komplex in Flammen und verschließt ihn komplett.

Infolgedessen sendet das Garboa Fire Dept in San Francisco einen Notruf an den Feuerwehrchef, der Captain Jacob Thomas und sein Team per Hubschrauber zur Monad Facility schickt.

Was zuerst als einfacher Einsatz beginnt, um Leben aus dem brennenden Komplex zu retten, entwickelt sich zu einer beängstigenden Reise durchs Universum, der das Team auch aus der Realität heraus und in andere Welten hineinversetzt.

“Quantum Error” unterstützt dabei die besonderen Funktionen der aktuellen Sony-Konsole. Dazu gehört das haptische Feedback, das Spieler etwa die Verwendung der K12-Säge oder das Gefühl der Flammen eines lodernden Feuers spüren lässt.

Die adaptiven Trigger vermitteln die haptische Spannung von Werkzeugen und Waffen und wirken sich auch bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung aus. Das Controller-Mikrofon können Spieler ebenfalls nutzen, um während der Herz-Lungen-Wiederbelebung Atemspenden zu geben.

Mit der 3D-Audiotechnologie soll wiederum ein akustisch überzeugendes Erlebnis geboten werden, während die SSD ein nahtloses Gameplay verspricht.

“Quantum Error” wird am 3. November 2023 sowohl physisch als auch digital für PlayStation 5 veröffentlicht, gefolgt von Xbox Series X/S und PC zu einem späteren Zeitpunkt. Digitale Vorbestellungen beinhalten einen dreitägigen Frühzugang zum Spiel ab dem 31. Oktober 2023.

