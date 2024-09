Test Drive Unlimited Solar Crown: Vorabzugang startet mit massiven Problemen

Spieler, die sich dazu entschieden haben, die knapp 90 Euro teure Gold Edition zum Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ vorzubestellen, kommen nicht nur in den Genuss exklusiver digitaler Inhalte.

Des Weiteren erhalten alle Besitzer der Gold Edition am heutigen Donnerstag und somit sieben Tage vor allen anderen Zugriff auf das Rennspiel. So zumindest die Theorie. In der Praxis hingegen offenbart sich für die Spieler aktuell ein frustrierendes Szenario. So klagen zahlreiche Spieler pünktlich zum heutigen Launch über massive technische Probleme.

Im Detail geht es um Login- und Verbindungsfehler, die verhindern, dass sich die Spieler mit den Servern verbinden. Da es sich bei „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ um einen Titel handelt, der auf eine permanente Internetverbindung setzt, ist das Rennspiel für die Betroffenen schlichtweg nicht spielbar.

Spieler kämpfen weiterhin mit Problemen

Die Entwickler von KT Racing reagierten prompt und nahmen die Server zwischenzeitlich für Wartungsarbeiten vom Netz. Das ausgerufene Ziel: Die Verbindungsprobleme so schnell wie möglich zu beheben. Ein Ziel, das leider nur bedingt erreicht wurde.

Denn während ein Teil der Nutzer angibt, endlich in das Spiel starten zu können, blieben andere laut eigenen Angaben weiterhin außen vor.

In einem aktuellen Tweet, der um 14:50 Uhr unserer Zeit abgesetzt wurde, bestätigten die Entwickler von KT Racing die Aussagen der Betroffenen und räumten ein, dass es weiterhin zu technischen Problemen kommt, an denen mit Hochdruck gearbeitet wird.

„Einige Spieler können das Spiel derzeit noch nicht betreten. Wir arbeiten hart daran, die Verbindungs- und Anmeldeprobleme mit den Early-Unlock-Servern zu beheben, und danken Ihnen für Ihre Geduld“, so das Studio.

Erste Nutzer drohen mit Rückerstattung

Allzu weit scheint es mit der erhofften Geduld bei einem Teil der Betroffenen allerdings nicht her zu sein. Vereinzelt weisen die Spieler auf Plattformen wie Reddit oder X (ehemals Twitter) nämlich darauf hin, dass sie aufgrund der technischen Probleme darüber nachdenken, eine Rückerstattung in die Wege zu leiten.

Des Weiteren kritisieren die Spieler die Kommunikation seitens KT Racing, die sich bislang auf wenige Tweets beschränkte.

„Der Mangel an Kommunikation ist besorgniserregend. Dinge können schiefgehen, aber Kommunikation ist der Schlüssel. Man muss bedenken, dass die Leute gutes Geld bezahlt haben, um früh spielen zu können. Was noch schlimmer ist: Viele haben wahrscheinlich ihren Jahresurlaub genommen, um dies zu spielen. Es ist unspielbar und es gibt nicht einmal die Anständigkeit, uns zu informieren“, meint ein User.

Der reguläre Release von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ erfolgt am 12. September 2024. Hoffen wir, dass KT Racing aus den aktuellen Problemen die entsprechenden Lehren zieht, um für einen reibungslosen Launch zu sorgen.

