The Witcher 4: Erster Trailer zum sehnlichst erwarteten Action-Rollenspiel veröffentlicht!

Endlich ist er da, der erste Trailer zum von vielen Fans bereits sehnlichst herbeigesehnten Action-Rollenspiel „The Witcher 4“! Im Rahmen der The Game Awards 2024 ließ Entwicklerstudio CD Projekt Red die Bombe platzen und gewährt uns mit dem Video einen ersten Einblick in die Story des Spiels. Wie bereits von einigen vermutet wurde, übernimmt diesmal tatsächlich Hexerin Ciri die Hauptrolle. Sie tritt somit in die Fußstapfen ihres Mentors Geralt von Riva.

Das mehr als sechs Minuten langen Videos könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Wie schon im Vorfeld der Trailer-Veröffentlichung spekuliert worden war, nutzt CD Project Red das Spiel als Startschuss für eine komplett neue Hexer-Saga.

Hier sind keine Götter, sondern nur Monster

Im ersten Trailer zu „The Witcher 4“ sehen wir, wie eine junge Frau für ein Ritual vorbereitet wird. Letztendlich mischt sich Ciri ein, die sich die Zeremonie anschaut. Es ist der Beginn einer Abfolge unschöner Ereignisse, in deren Verlauf unsere Protagonistin auch zu ihrem Schwert greifen muss. Wie bereits während Geralts Abenteuern stellt sich am Ende des Videos die Frage, wer die wahren Monster sind: die Bestien in der Wildnis oder doch die Menschen?

Vor mehr als zweieinhalb Jahren verkündete CD Projekt Red erstmals, dass sich „The Witcher 4“ offiziell in Arbeit befindet. Die Macher betonten im selben Atemzug, aus Fehlern der Vergangenheit, etwa mit „Cyberpunk 2077“, gelernt zu haben. Deshalb solle der nächste Ableger der gefeierten Hexer-Saga ohne Crunch entstehen. Nur rund sieben Monate später bestätigte das Entwicklerstudio, dass der Release des Titels noch mindestens drei Jahre entfernt sei.

Inzwischen scheinen die Arbeiten am Action-Rollenspiel jedoch gut voranzuschreiten. Erst vor gut zwei Wochen bestätigte das Unternehmen, „Project Polaris“, so der Codename von Ciris kommendem Dark-Fantasy-Abenteuer, sei inzwischen in die Vollproduktion gestartet. Darüber hinaus bekräftigte CD Projekt Red noch einmal, ehrgeizige Ziele mit „The Witcher 4“ zu verfolgen. Das Spiel soll nicht weniger als „besser, größer, großartiger als The Witcher 3″ werden.

Wann und für welche Plattformen „The Witcher 4“ erscheinen soll, ist gegenwärtig noch unbekannt.

Wie gefällt euch der erste offizielle Trailer zu „The Witcher 4“?

