The Witcher 4: Aus Fehlern der Vergangenheit gelernt – CD Projekt über die geplante Enthüllung

Im Interview mit Eurogamer sprach CD Projekts Co-CEO Michal Nowakowski ausführlich über die Arbeiten am kommenden Rollenspiel "The Witcher 4". Im Verlauf des Gesprächs verriet er unter anderem, warum die offizielle Enthüllung wohl noch eine Weile auf sich warten lässt.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview deuteten die Verantwortlichen von CD Projekt an, dass sich die Fans bei „The Witcher 4“ auf Großes freuen dürfen. Demnach steht uns nicht weniger als ein Titel ins Haus, der „besser, größer und großartiger“ ausfallen soll als der erfolgreiche Vorgänger oder „Cyberpunk 2077“.

Unklar ist leider weiterhin, wann mit der offiziellen Enthüllung von „The Witcher 4“ zu rechnen ist. Wie die Aussagen von Michal Nowakowski, einem der Co-CEOs von CD Projekt, andeuten, werden sich die Fans offenbar noch eine Weile in Geduld üben müssen. Laut Nowakowski hat CD Projekt nämlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und möchte zukünftig verhindern, dass neue Titel zu früh enthüllt beziehungsweise präsentiert werden.

Bei seinen Aussagen bezieht er sich in erster Linie auf „Cyberpunk 2077“, das bereits 2013 mit einem ersten CGI-Teaser angekündigt wurde, ehe CD Projekt die Marketingmaßnahmen 2019 intensivierte.

Die Risiken einer zu früh gestarteten Marketingkampagne

„Um ehrlich zu sein: Als wir die Marketingkampagne offiziell mit Vorbestellungen starteten, was der Keanu-auf-der-Bühne-Moment [auf der E3 im Juni 2019] war, war der Plan eigentlich, ungefähr ein Jahr später auf den Markt zu kommen“, so der Co-CEO von CD Projekt weiter. „Es hat einfach nicht ganz funktioniert.“

Erschwerend kam hinzu, dass sich „Cyberpunk 2077“ gleich mehrfach verschob. Eine Tatsache, die sich laut Nowakowski negativ auf das Vertrauen der Spieler und die Communitybindung auswirkte.

Um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, denkt CD Projekt aktuell über eine einjährige Marketingkampagne zu „The Witcher 4“ nach. Dies würde im Umkehrschluss bedeuten, dass CD Projekt das Rollenspiel etwa ein Jahr vor dem geplanten Release ausführlich vorstellen wird.

„Wir haben eigentlich keine zweijährige Kampagne geplant. Ich denke immer noch, dass ein Jahr als Zeitraum für eine Werbekampagne für dieses Spiel wirklich in Ordnung wäre“, führte Nowakowski aus.

CD Projekt stellt mögliche Teaser in Aussicht

Durch die spätere Ankündigung und eine kürzere Werbekampagne könnte das Studio zudem die Enttäuschung reduzieren, sollte es auch bei „The Witcher 4“ zu kurzfristigen Verschiebungen kommen.

„Trotzdem“, fügte Nowakowski hinzu, „möchte ich betonen: Das heißt nicht, dass wir nicht schon vor der vollständigen Enthüllung ein paar coole Assets ankündigen oder veröffentlichen.“

„Denn die Marketingkampagne, die kurz vor der Veröffentlichung des Spiels stattfindet, ist etwas anderes als beispielsweise der eigentliche ‚Massenangriff‘“, so der Co-CEO abschließend.

„Bei einem Massenangriff geben wir das Datum bekannt. Man beginnt mit dem Sammeln der Vorbestellungen und von diesem Zeitpunkt an, von diesem Moment an, bis zu dem Moment, an dem das Spiel auf den Markt kommt, gleicht es einem Wettrennen.“

„The Witcher 4“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie CD Projekt in dieser Woche verriet, erreichte die Entwicklung des RPGs kürzlich einen wichtigen Meilenstein.

