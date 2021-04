The Witcher: Beeindruckende Verkaufszahlen zur Serie

"The Witcher" kommt auf mehr als 50 Millionen Verkäufe. Der größte Teil wird dem neusten Spiel "The Witcher 3 Wild Hunt" zugeordnet. das nach wie vor für hohe jährliche Einkünfte sorgt.

Viele Fans warten auf den nächsten Teil der "The Witcher"-Reihe.

Nachdem CD Projekt gestern Erfolgszahlen zu „Cyberpunk 2077“ herausgab, folgten ähnliche Meldungen zu „The Witcher“. Laut der Angabe des Unternehmens wurden die Spiele bisher mehr als 50 Millionen Mal verkauft.

Den Mammutanteil der Verkäufe konnte das „The Witcher 3: Wild Hunt“ für sich verbuchen. Mehr als 30 Millionen Verkäufe gehen auf das Konto des im Jahr 2015 veröffentlichten Titels rund um Geralt.

Jährliche Einkünfte auf hohem Niveau

In einem weiteren Tweet wurden die jährlichen Einkünfte dargestellt, ohne genaue Zahlen zu nennen. Deutlich wird aber, dass „The Witcher 3: Wild Hunt“ die vorherigen Spiele deutlich in den Schatten stellen konnte und zum kommerziellen Durchbruch führte, der vermutlich auch die Erwartungen an „Cyberpunk 2077“ in die Höhe trieb.

Der Grafik lässt sich ebenfalls entnehmen, dass die Einnahmen mit „The Witcher 3“ in den letzten beiden Jahren wieder nach oben gingen, was auch – wenn auch in einem deutlich kleineren Umfang – für die vorherigen Spiele der Reihe gilt.

Die neusten Erfolgsmeldungen hatten offenbar einen kleinen Einfluss auf den Aktienkurs von CD Projekt, der seit dem Launch von „Cyberpunk 2077“ im Großen und Ganzen nur die Richtung ins Tal kennt. Nachdem der Kurs am Mittwoch bei weniger als 37 Euro lag, sind es aktuell wieder knapp unter 40 Euro. Vor dem Launch von „Cyberpunk 2077“ waren es zeitweise um die 100 Euro.

Mehr zu Cyberpunk 2077:

Wann mit einem neuen „The Witcher“ zu rechnen ist, steht in den Sternen. Momentan konzentriert sich CD Projekt auf die Verbesserung von „Cyberpunk 2077“ und werkelt auch an den New-Gen-Versionen des Titels für PS5 und Xbox Series X/S. Sie sollen in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden. Hinter dem einst geplanten Multiplayer-Part steht ein großes Fragezeichen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Witcher