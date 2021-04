Cyberpunk 2077: Soll sich langfristig verkaufen – Weitere Optimierungen versprochen

Laut den Entwicklern von CD Projekt soll sich das Rollenspiel "Cyberpunk 2077" über einen langen Zeitraum verkaufen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Titel in den nächsten Monaten weiter verbessert werden.

"Cyberpunk 2077" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Vor allem auf den Konsolen hatte CD Projekts Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zum Release mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen.

Nachdem die Entwickler von CD Projekt in den vergangenen Monaten nachbesserten und diverse Updates zur Verfügung stellten, sprach das polnische Studio in einem aktuellen Statement noch einmal über die Zukunft von „Cyberpunk 2077“. Laut Adam Kicinski, dem Oberhaupt von CD Projekt, verfolgen die Entwickler das Ziel, „Cyberpunk 2077“ weiter zu verbessern, um den Kunden die ursprünglich versprochene Spielerfahrung zu liefern.

Entwickler peilen einen langfristigen Erfolg an

Weiter heißt es, dass CD Projekt an den Erfolg von „The Witcher 3: Wild Hunt“ anschließen und „Cyberpunk 2077“ über einen langen Zeitraum verkaufen möchte. Hier sind weitere Updates und Verbesserungen, mit denen der enttäuschende Launch auf den Konsolen kompensiert werden kann, natürlich von entscheidender Bedeutung.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Statement zur Rückkehr in den PlayStation Store

„Ich sehe keine Option, Cyberpunk 2077 auf Eis zu legen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir das Spiel in einen solchen Zustand bringen können, dass wir stolz darauf sein können, um es deshalb auch in den kommenden Jahren erfolgreich verkaufen zu können“, so Kicinski.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auf der PS5 und der Xbox Series X/S gespielt werden. Im Laufe des Jahres folgt zudem ein umfangreiches technisches Upgrade für die Konsolen der neuen Generation.

Quelle: Reuters

