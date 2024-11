The Witcher 4: Besser, größer, großartiger – CD Projekt hat ehrgeizige Ziele

The Witcher 4:

CD Projekt arbeitet mit einem großen Team an “The Witcher 4" und verspricht ein ambitioniertes Spielerlebnis, das die bisherigen Standards übertreffen soll.

Die Ankündigung, dass “The Witcher 4” in die Hauptproduktionsphase übergegangen ist, lässt hoffen, dass wir bald mehr über die Fortsetzung erfahren werden. Seit der offiziellen Bestätigung im Jahr 2022, dass das Projekt den Auftakt einer neuen Trilogie bildet, warten Fans auf tiefergehende Neuigkeiten. Zunächst bleibt es allerdings bei großen Versprechen.

CD Projekts neue Herangehensweise

Charles Tremblay, Vizepräsident für Technologie bei CD Projekt RED, verwies in einem Interview auf die ambitionierten Ziele des Studios: „Wir werden nicht kleiner und nicht schlechter. Es wird also besser, größer, großartiger als The Witcher 3, es wird besser als Cyberpunk.“

Behilflich seien dabei nicht zuletzt die neuen Technologien: „Auch hier will ich nicht sagen, dass es einfach ist, aber ich denke, dass wir einige coole Sachen auf den Weg gebracht haben. Und hoffentlich werden wir [die Technologie] gut präsentieren können. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass die Veränderung der Technologie für uns nichts an der Tatsache ändert, dass wir immer ehrgeizig sein werden.“

Laut Tremblay hat das Studio aus den Herausforderungen bei der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ gelernt und den Entwicklungsprozess umfassend überarbeitet. Beim genannten Spiel kam es auf den Last-Gen-Konsolen zu riesigen Problemen, sodass Sony den Titel monatelang aus dem PlayStation-Store verbannte.

Ein zentraler Aspekt der neuen Strategie ist eine verlängerte Vorproduktionsphase. Regelmäßige technische Überprüfungen sollen sicherstellen, dass die Technologien den Anforderungen gerecht werden. Tremblay erklärte, dass diese Prozesse mit den technischen Leitern eng abgestimmt und bei Bedarf flexibel angepasst werden.

Mehr als 400 Mitarbeiter sind an The Witcher 4 beteiligt

Laut Piotr Nielubowicz, Chief Financial Officer von CD Projekt, ist “The Witcher 4” das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Studios. Unter dem Arbeitstitel „Project Polaris“ arbeiten derzeit über 400 Entwickler an der Fortsetzung, die nicht nur die Erfolgsserie weiterführen, sondern auch neue Maßstäbe setzen soll.

Game Director Sebastian Kalemba zeigt sich ebenfalls optimistisch: „Neue Herausforderungen stehen vor der Tür. Und es sind die talentierten und hart arbeitenden Menschen, die mich glauben lassen, dass wir gemeinsam die kommende Witcher-Saga zu einem bemerkenswerten Erlebnis machen können.“

Das Team hinter „The Witcher 4“ ist nicht nur das momentan größte bei CD Projekt, sondern auch besonders erfahren. Kalemba, der bereits an „The Witcher 3“ und „Cyberpunk 2077“ mitwirkte, verspricht letztlich, dass Fans bald mehr über das Projekt erfahren können.

Unklar ist weiterhin, wann „The Witcher 4“ auf den Markt gebracht wird. Das eine oder andere Jahr werden Fans allerdings noch warten müssen. 2022 betonte CD Projekt, dass das Spiel noch mindestens drei Jahre entfernt ist. Mittlerweile kann eher von einem Release im Jahr 2026 oder gar 2027 ausgegangen werden.

Für Spieler, die sich bislang nicht mit „The Witcher 3“ beschäftigt haben: Im Rahmen des laufenden Sales im PlayStation-Store gibt es die Complete-Edition zum Preis von 12,49 Euro. Gültig ist der 75-Prozent-Rabatt bis zum 3. Dezember 2024 um 0:59 Uhr.

