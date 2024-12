PS5: Exklusives Rollenspiel mit Pro-Support zum Schnäppchenpreis

Kurz vor dem Fest lockt Media Markt mit einem weiteren Angebot. So erhalten Fans japanischer Rollenspiele die Möglichkeit, sich Square Enix' "Final Fantasy 7: Rebirth" in der Disk-Version zum Schnäppchenpreis zu sichern.

Auch nachdem sich der Staub der Rabattschlachten zum Black Friday gelegt hat, locken die Händler weiter mit vereinzelten spannenden Angeboten.

Media Markt bietet euch in diesen Tagen beispielsweise die Möglichkeit, euch Square Enix‘ gefeiertes Rollenspiel „Final Fantasy 7: Rebirth“ zum Angebotspreis zu sichern. Aktuell bietet Media Markt den zweiten Teil des „Final Fantasy 7“-Remakes in der Disk-Version zum Preis von 34,99 Euro an. Gegenüber der Unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von satten 56 Prozent.

Wie gehabt gilt, dass die Angebote bei Media Markt temporär begrenzt sind. Daher solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung nicht allzu viel Zeit lassen.

Die legendäre Reise geht weiter

Die Geschichte von „Final Fantasy 7: Rebirth“ schließt nahtlos an die Geschehnisse des ersten Akts des „Final Fantasy 7“-Remakes an. Nachdem Cloud und seine bunt gemischte Truppe die Flucht aus Midgar gelang, bricht diese zu einer Reise über den gesamten Planeten auf.

Dabei stets im Blick: Die durchtriebenen Pläne des ikonischen Bösewichts Sephiroth.

„Neue Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen, riesigen Welt. Lass dich von einem Chocobo über Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Während die Gruppe nach Sephiroth sucht, erkundest du die wunderschönen, weitläufigen Regionen der Welt und entdeckst neue Gebiete.“

Abseits der Handlung lockt die Welt von „Final Fantasy 7: Rebirth“ zudem mit diversen Minispielen, Geheimnissen und optionalen Inhalten.

Square Enix‘ RPG unterstützt die PS5 Pro

Pünktlich zum Launch der neuen Sony-Konsole versah Square Enix „Final Fantasy 7: Rebirth“ mit einer Unterstützung der PS5 Pro. Auf der PS5 Pro profitiert ihr von der zusätzlichen Leistung der neuen Konsole und dem exklusiven „Verbesserte Auflösung“-Modus.

Dieser Darstellungsmodus kombiniert eine hohe Bildrate mit einer hoher Auflösung. Somit ist es auf der PS5 Pro möglich, „Final Fantasy 7: Rebirth“ in 60FPS zu spielen, ohne dass die Grafik zu sehr leidet.

„Diese Verbesserungen ermöglichen eine detailliertere Darstellung der Welt, der Kämpfe, Zwischensequenzen und vieles mehr. Spielern auf der PS5 Pro wird somit ein noch intensiveres Erlebnis geboten, das die endgültige Version des von Kritikern gefeierten Rollenspiels darstellt“, so Square Enix.

„Final Fantasy 7: Rebirth“ erschien Anfang 2024 für die PS5. Die PC-Version folgt Ende Januar.

