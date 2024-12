PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 29 mit PS5 Slim und Street Fighter 6 in der Collector’s Edition

Sony präsentiert am 29. Tag des PlayStation-Adventskalenders 2024 die vorletzten Preise, darunter eine PS5 Slim und „Street Fighter 6" in der Collector's Edition.

Am 23. Dezember öffnet sich das 29. Türchen im PlayStation-Adventskalender 2024. Sony setzt auch an diesem Tag auf einen Hardware-Gewinn, wobei es sich um die PS5 Slim handelt. Zudem können sich Gewinner prügeln, was auch für den Nebenpreis gilt.

Das beinhaltet der PlayStation-Adventskalenders 2024

Der Hauptgewinn setzt sich heute aus der PS5 Slim in der Digital-Edition und „Street Fighter 6“ in der Collector’s Edition zusammen. Das Paket beinhaltet unter anderem den Year Pass 1 und 2, wodurch Spieler Zugang zu erweiterten Inhalten bekommen.

Für Teilnehmer, die nicht den Hauptpreis gewinnen, gibt es Neben- und Sofortpreise. Der Nebenpreis umfasst „Street Fighter 6“ samt beider Year-Pässe. Als Sofortpreis können Spieler einen „Santa Clause“-Avatar für das PlayStation Network erhalten.

Die heutigen Preise in der Übersicht:

Rückblick auf das Jahr 2022

Mit dem PlayStation-Adventskalender 2024 gibt Sony Einblicke in die Entwicklung der Konsolen, Dienste und Spiele – diesmal in das Jahr 2022:

PlayStation Stars:

Das kostenlose Treueprogramm für PS5- und PS4-Spieler belohnt für Aktivitäten, wie das Spielen von Lieblingsspielen, Erfüllen von Kampagnen oder Einkäufe im PlayStation Store, mit Punkten und digitalen Sammlerobjekten. Der Dienst wurde 2022 eingeführt, hatte zuletzt aber einige Probleme.

Horizon Forbidden West:

Spieler erkunden mit Aloy die erweiterten Landschaften von Horizon, treffen auf mächtige Maschinen und enthüllen Geheimnisse, die die Zukunft der Menschheit bestimmen könnten. Seit diesem Jahr verweilt der Titel auch auf dem PC.

God of War Ragnarök:

Kratos und Atreus kämpfen sich durch die nordische Mythologie, wo sie gegen das drohende Ragnarök kämpfen und eine emotionale Vater-Sohn-Geschichte voller Wendungen erleben. Auch dieser Titel kam 2022 auf den Markt – zunächst für PS4 und PS5. Der PC war in diesem Jahr an der Reihe.

Mehr rund um PlayStation:

So funktioniert die Teilnahme

Der PlayStation-Adventskalender 2024 startete am 25. November und endet am 24. Dezember, womit er auf eine Zahl von 30 statt der üblichen 24 Türchen kommt. Es ist ein Resultat des 30-jährigen Jubiläums der PlayStation-Marke.

Um teilzunehmen, benötigen Spieler ein PlayStation-Konto und Credits. Letztere können durch verschiedene Aktivitäten wie tägliches Einloggen, das Beantworten von Quizfragen oder das Sammeln von PlayStation-Trophäen verdient werden. Für ein Gewinnspielticket werden 750 Credits benötigt.

