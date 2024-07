PlayStation Stars: Treueprogramm kehrt nach einmonatiger Auszeit zurück

Mit PlayStation Stars hat Sony seit Ende 2022 ein Treueprogramm in petto. Es lässt Spieler auf PS4 und PS5 bestimmte Aufgaben meistern und belohnt sie mit besonderen Items.

In der vergangenen Wochen blieb der Zugriff allerdings verwehrt. „Wir sind uns eines Problems mit PlayStation Stars bewusst und arbeiten aktiv an einer Lösung“, erklärte der PS5-Hersteller im Juni, ging allerdings nicht näher ins Detail.

PlayStation Stars in ersten Regionen verfügbar

Mittlerweile scheint das Problem behoben zu sein und PlayStation Stars startet in ersten Regionen wieder durch.

„PlayStation Stars wird in Kürze in regionalen Abständen wieder verfügbar sein“, heißt es auf der offiziellen Webseite von PlayStation. „Wir danken euch für eure Geduld und freuen uns darauf, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen.“

User-Berichten zufolge, die auf Reddit und Co gepostet wurden, ist PlayStation Stars in einigen asiatischen Regionen wie Hongkong und Thailand wieder im Einsatz, dürfte im Laufe des Tages aber auch in anderen Ländern dieser Welt zur Verfügung stehen.

PlayStation Stars ist ein Programm, das sich an PlayStation-Inhaber richtet. Es wurde entwickelt, um Spieler für ihre Aktivitäten und Käufe im PlayStation-Ökosystem zu belohnen.

Durch das Erfüllen vorgegebener Aufgaben und Herausforderungen haben Teilnehmer des Programms die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten außerdem Punkte für qualifizierte Käufe im PlayStation-Store.

Die gesammelten Punkte können gegen eine Vielzahl von Belohnungen eingelöst werden, darunter PlayStation-Network-Guthaben, exklusive digitale Sammlerstücke und spezielle Gegenstände.

Beim Beitritt in das Programm starten Spieler mit der Stufe 1 und können sich bis Stufe 4 vorarbeiten. Weitere Informationen zu PlayStation Stars fasst Sony auf der hier verlinkten Übersichtsseite zusammen.

Weitere Neuigkeiten aus dem PlayStation-Universum, darunter die Meldung zu einem kürzlich erfolgten PSN-Ausfall:

Neben PlayStation Stars hat Sony mit PlayStation Plus ein kostenpflichtiges Programm im Angebot. Hier kam es in dieser Woche zur Freischaltung der Essential-Neuzugänge. Auf die Ankündigung der Extra- und Premium-Spiele müssen Abonnenten bis zum kommenden Mittwoch warten.

Was haltet ihr von PlayStation Stars? Habt ihr das Programm bereits genutzt?

