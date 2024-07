PS5 & PS4: Sony lässt die Preise schrumpfen – Angebote im PlayStation-Store

Im PlayStation-Store wartet der nächste Sale auf sparsame Spieler. Und mit mehr als 1.700 Games, Erweiterungen und Editionen sind die Angebote einmal mehr äußerst umfangreich.

Wie gewohnt handelt es sich in der Regel um wiederkehrende Angebote, darunter das Remake von “The Last of Us” in der Digital Deluxe Edition. Hier werden wie schon im vergangenen April 59,39 statt 89,99 Euro fällig. Das PS5-Remaster des zweiten Teils ist momentan nicht im PSN-Angebot, war im Juni aber für knapp unter 40 Euro zu haben. Das PS4-Remaster des ersten Teils ist hingegen seit längerer Zeit wieder für 9,99 Euro im Sale vertreten, falls ihr noch auf der Last-Gen-Konsole unterwegs seid.

The Elder Scrolls, Resident Evil und mehr

Auf ein neues “The Elder Scrolls” lässt Bethesda noch einige Jahre warten. Nach dem plattformübergreifenden Launch von “Doom: The Dark Ages” dürfte es auch für PS5 oder PS6 erscheinen. Zunächst können sich Spieler mit der “The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition” in Stimmung bringen. Sie ist für 18,14 statt 54,99 Euro im Sale vertreten.

“Kingdom Come: Deliverance” erhält in diesem Jahr eine Fortsetzung. Passend dazu ist die Royal Edition für schlappe 3,99 statt 39,99 Euro im PSN-Sale dabei. Kunden sparen somit 90 Prozent. Die “Diablo Prime Evil Collection” gibt es für 19,79 statt 59,99 Euro.

Capcom hat in dieser Woche die Entwicklung eines neuen “Resident Evil” angekündigt. Die beiden Vorgänger gibt es als Kombi-Paket in einer erweiterten Edition. Die “Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition” kostet 29,59 statt 79,99 Euro.

Ebenfalls vom Capcom stammt “Monster Hunter Rise”. Der 75-Prozent-Rabatt ließ den zu zahlenden Betrag auf 9,99 Euro sinken. Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft finden die Monster-Hatz ab der Extra-Stufe auch in der Bibliothek.

“Hot Wheels Unleashed” gibt es für 5,99 statt 39,99 Euro. Das PS-VR2-Spiel “Horizon Call of the Mountain” erhielt einen Preisnachlass auf 49,69 Euro. “Overcooked! 2” schnappen sich interessierte Spieler für 6,24 statt 24,99 Euro. Der Titel befindet sich aber auch in der Bibliothek von PS Plus.

Das war längst nicht alles. Wie erwähnt umfasst der Sale mehr als 1.700 Angebote. Im Web-Store des PlayStation-Networks können wir die gesamte Übersicht in der Deals-Kategorie noch nicht entdecken. Dort werden weiterhin die bis morgen um 0:59 Uhr laufenden Angebote zur Jahreshälfte beworben. Allerdings sollte die neue Übersicht dort in Kürze auftauchen. In der Zwischenzeit kann ein Blick auf Preistracker wie psprices.com helfen.

Falls nichts für euch dabei ist, könnten die neuen PS-Plus-Spiele eher auf euer Interesse stoßen. Die Essential-Neuzugänge wurden gestern freigeschaltet. Bis zur Ankündigung der neuen Spiele für Extra und Premium vergeht eine weitere Woche.

