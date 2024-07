Resident Evil 9: Capcom bestätigt Entwicklung – Director meldet sich zu Wort

Dass Capcom an einem neuen Hauptteil der “Resident Evil”-Reihe arbeitet, ist kein großes Geheimnis. Im Rahmen des nächtlichen Streaming-Events wurde der neue Horror-Titel offiziell bestätigt und mit ersten Informationen versehen.

Während die ausgiebige Enthüllung von “Resident Evil 9”, oder wie das neue Projekt auch heißen mag, weiterhin aussteht, gab der Publisher während des Next-Digital-Showcase bekannt, wer bei der Produktion als Director die Fäden zieht.

Diesen Posten übernimmt Koshi Nakanishi, der in dieser Rolle schon bei der Entwicklung von “Resident Evil 7” schlüpfte.

Director verspricht etwas Substanzielles

Was Spieler vom neuen “Resident Evil” erwarten können, ist weitgehend unbekannt, sofern wir die Gerüchte außen vor lassen. Allerdings verspricht der ernannte Director etwas mit Gewicht.

„Es war schwierig, herauszufinden, was man nach Resident Evil 7 machen sollte“, so Nakanishi während des Showcase. „Aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, es fühlt sich substanziell an. Ich kann noch keine Details verraten. Aber ich hoffe, ihr seid auf den Tag gespannt, an dem ich es kann.“

Nakanishi hat eine langjährige Verbundenheit mit der “Resident Evil”-Serie. Neben seiner Arbeit an “Resident Evil 7”, das 2017 die Serie wiederbelebte, leitete Nakanishi auch die Entwicklung von “Resident Evil Mercenaries 3D” für den Nintendo 3DS sowie des ersten “Resident Evil Revelations”. Als Designer war er an “Resident Evil 5” beteiligt.

Wann “Resident Evil 9” vollständig enthüllt werden soll, ist weiterhin offen. Jüngsten Gerüchten zufolge gab eine interne Verzögerung und die Veröffentlichung soll für Ende 2025 oder Anfang 2026 geplant sein. Die hauptsächliche Quelle korrigierte derartige Aussagen allerdings mehrfach.

Ebenfalls soll Capcom Remakes von “Resident Evil Zero” und “Code Veronica” geplant haben. Gleiches gilt für neue Versionen von “Resident Evil 1” und „Resident Evil 5“. Hier übt sich der japanische Publisher allerdings in Schweigen, sodass abgewartet werden muss, was die Planer wirklich im Sinn haben.

Kein Geheimnis sind die Vorlieben der Leser von PLAY3.DE. Bei unserer im April gestarteten Umfrage kamen mehr als 8.400 Stimmen zusammen. Und vor allem ein bestimmtes Remake von “Resident Evil” hat es den Spielern besonders angetan:

Die “Resident Evil”-Reihe nahm 1996 auf der ersten PlayStation ihren Anfang. Der Horror-Klassiker landete später auf dem Sega Saturn und auf dem PC. In den folgenden Jahrzehnten folgten etliche Spiele der Hauptserie und ebenso zahlreiche Spin-offs. Zuletzt kam im Jahr 2023 das Remake von “Resident Evil 4” auf den Markt. Aktuelle Verkaufszahlen zur “Resident Evil”-Serie sind Teil dieser Meldung.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 9.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren