Capcom: Neuer Showcase inkl. Termin angekündigt – Diese Spiele werden präsentiert

In einer kurzen Mitteilung gab Capcom bekannt, dass der digitale Showcase des Publishers Anfang der nächsten Woche zurückkehren wird. Einmal mehr wird Capcom das Event nutzen, um uns ausgewählte Spiele vorzustellen.

Die neueste Ausgabe des Capcom Showcase findet am Montag, den 1. Juli 2024 um 15 Uhr pazifischer Zeit statt. Aufgrund der Zeitverschiebung von neun Stunden startet das Event hierzulande um Punkt Mitternacht in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2024. Laut Capcom bringt es der Showcase auf eine Laufzeit von knapp 25 Minuten.

Wer das Event live mitverfolgen möchte, wird beim offiziellen Stream fündig, den wir nachfolgend für euch eingebunden haben.

Auf welche Spiele dürfen wir uns freuen?

Neben dem Termin nannte Capcom Details zu den Titeln, die uns das Unternehmen auf dem Showcase präsentieren wird. Insgesamt drei an der Zahl. Zum einen haben wir es hier mit der iOS-Version von „Resident Evil 7: Biohazard“ zu tun, die sich derzeit für das iPhone, das iPad und den Mac in Entwicklung befindet.

Ebenfalls mit von der Partie ist das in dieser Woche angekündigte „Dead Rising Deluxe“. Zu diesem möchte Capcom die ersten offiziellen Details nennen. Mit „Dead Rising Deluxe“ feiert der ikonische Erstling der Reihe aus dem Jahr 2006 auf den aktuellen Plattformen ein Comeback. Den ersten Teaser zur überarbeiteten Neuauflage des Zombiespektakels findet ihr hier.

Nummer Drei im Bunde ist „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. Da das ungewöhnliche Abenteuer bereits am 19. Juli 2024 erscheint, möchte Capcom den Showcase nutzen, um uns ein nicht näher konkretes Update zu „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ zu liefern.

Erwartet keine Überraschungen

Genau wie bei den letzten Showcase weist Capcom abschließend darauf hin, dass lediglich die in der offiziellen Ankündigung aufgeführten Titel präsentiert werden. Mit Überraschungen sollten die Spielerinnen und Spieler nicht rechnen.

Geht also nicht von Neuigkeiten zu Titeln wie „Monster Hunter: Wilds“ oder „Pragmata“ aus. Selbiges gilt für die mögliche Ankündigung einer der neuen „Resident Evil“-Titel, die in den letzten Monaten durch die Gerüchteküche geisterten.

Darunter „Resident Evil 9“ sowie diverse Remakes.

