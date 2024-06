PS Plus Essential, Extra und Premium: Juli 2024 – Termine für Ankündigungen und Freischaltungen in der Übersicht

PS Plus Essential, Extra und Premium:

PS Plus Essential, Extra und Premium erhalten im Juli 2024 weitere Spiele. An welchen Tagen die Ankündigungen und Freischaltungen zu erwarten sind, fassen wir hier zusammen.

Sony erweitert PlayStation Plus im Juli 2024 um weitere Spiele, mit denen die Bibliotheken im neuen Monat gefüllt werden. Das gilt für Essential als auch für Extra und Premium.

Abonnenten der Grundstufe PS Plus Essential erfahren bereits in der kommenden Woche, welche Spiele in der Bibliothek landen werden. Doch wann genau erfolgen die Ankündigungen und Freischaltungen? Unsere Übersicht liefert die Antwort.

PS Plus Essential, Extra und Premium – Juli-Termine in der Übersicht

PlayStation-Plus-Mitglieder, die schon länger dabei sind, werden die Termine im Kopf haben. Denn mit nur wenigen Ausnahmen hält Sony an einem bestimmten System fest:

Neuzugänge für PS Plus Essential werden am ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt.

Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium sind mit einem Abstand von zwei Wochen an der Reihe.

Für Juli 2024 ergeben sich darauf aufbauend die folgenden Termine, die allerdings nicht unveränderbar in Stein gemeißelt sind. Zuletzt sorgten etwa die Days of Play für eine vorgezogene Enthüllung der Juni-Games. Derartige Abweichungen sind jedoch selten.

PS Plus Essential im Juli 2024:

Ankündigung: 26. Juni 2024

Freischaltung: 2. Juli 2024

PS Plus Extra/Premium im Juli 2024:

Ankündigung: 10. Juli 2024

Freischaltung: 16. Juli 2024

Welche Uhrzeiten gelten? In der Regel erfolgen die Ankündigungen an den jeweiligen Tagen um 17:30 Uhr. Mit den Freischaltungen der Essential-Spiele ist um 11 Uhr zu rechnen. Neuzugänge für Extra und Premium stehen oft schon vor 11 Uhr zur Verfügung. PLAY3.DE wird in gesonderten Meldungen darauf aufmerksam machen.

Diese Spiele fallen im Juli 2024 weg

Mit der Freischaltung der Neuzugänge fliegen andere Spiele aus den Bibliotheken. Im Fall von Essential reicht es, sie vorher in Anspruch zu nehmen, also in die persönliche PSN-Bibliothek zu packen. Wegfallende Bestandteile der Stufen Extra und Premium bieten diese Möglichkeit nicht.

Nachfolgend eine Übersicht über die Juni-Spiele von PS Plus Essential, die im Juli ausgetauscht werden, sowie über die wegfallenden Games, die ein Bestandteil der Stufen Extra und Premium sind bzw. bald waren.

Welche Neuzugänge im Juli 2024 in die Bibliotheken von PS Plus Essential, Extra und Premium finden werden, ist weitgehend unbekannt. Zu einem Klassiker gab es zumindest einen Hinweis.

Zum allgemeinen Feature-Umfang der drei Stufen fasst unser Special alle wissenswerte Informationen zusammen. Welche Stufen die Spieler am liebsten abonnieren, verrät die Meldung zum Anteil von Essential, Extra und Premium.

