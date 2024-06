PS Plus Premium: Offenbar legendärer Klassiker im Anflug – Rating liefert Hinweis

PS Plus Premium:

Ein weiteres Mal nahm das Rating-Board in Taiwan offenbar eine Ankündigung vorweg. Wie sich einer aktuellen Alterseinstufung entnehmen lässt, wird ein legendärer Shooter der PS2-Ära auf den aktuellen PlayStation-Konsolen ein Comeback feiern.

In regelmäßigen Abständen erweitern Sony und die Partner des Unternehmens den Katalog von PlayStation Plus Premium durch neue Klassiker. Aktuellen Berichten zufolge steht der nächste Klassiker bereits in den Startlöchern.

Die Rede ist von Free Radicals Kult-Shooter „TimeSplitters“, der im Jahr 2000 für die PlayStation 2 erschien und offenbar Kurs auf die PS4 und die PS5 nimmt. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns das Rating-Board aus Taiwan. Dieses lieferte uns in der Vergangenheit immer wieder Leaks und erwies sich sich in den meisten Fällen als eine zuverlässige Quelle.

Daher können wir wohl davon ausgehen, dass das Rating-Board auch dieses Mal richtig liegt. Eine offizielle Ankündigung von „TimeSplitters“ für die PS4 und die PS5 steht allerdings noch aus.

Der Shooter-Klassiker von Free Radical Design

„TimeSplitters“ entstand beim ursprünglichen Team von Free Radical Design und punktete seinerzeit sowohl durch sein unterhaltsames Shooter-Gameplay als auch seine frischen Ideen. Zu den Besonderheiten der Geschichte gehörte die Tatsache, dass sich die Handlung über einen Zeitraum von 100 Jahren erstreckte.

In der Kampagne schlüpfen wir in die Rolle unterschiedlicher Charaktere, die ihre ganz eigenen Visionen verfolgen und sich abwechslungsreichen Feinden stellen. Chaotisch wird es, als sich eine außerirdische Rasse, die sogenannten TimeSplitters, einmischt. Die Kampagne von „TimeSplitters“ kann sowohl alleine als auch kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin bestritten werden.

Zu den weiteren Features des Shooters gehören ein Multiplayer inklusive Bot-Unterstützung oder ein Map-Editor, mit dem ihr eigene Maps entwerfen könnt.

Wie geht es mit TimeSplitters weiter?

Unklar ist leider weiterhin, ob und in welcher Form es mit „TimeSplitters“ weitergehen wird. Bekanntermaßen liegen die Rechte an der Marke bei der Embracer Group. Diese entschied sich im Rahmen ihrer Sparmaßnahmen Ende 2023 dazu, das im Mai 2021 neu gegründete Free Radial zu schließen.

Zudem wurde der Reboot, an dem Free Radical Design zwischenzeitlich arbeitete, eingestellt. Eine Entwicklung, die der Hoffnung der Community, dass „TimeSplitters“ irgendwann zurückkehren wird, einen schmerzhaften Dämpfer verpasste.

Die Verantwortlichen der Embracer Group äußerten sich zur möglichen Zukunft der „TimeSplitters“-Reihe nicht.

