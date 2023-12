TimeSplitters: Reboot startete als Battle-Royal-Shooter mit Mikrotransaktionen – Gerücht

Vor wenigen Tagen kündigte Embracer die Schließung von Free Radical Design offiziell an. Ergänzend dazu nannte ein ehemaliger Entwickler des Studios, der anonym bleiben möchte, unbestätigte Details zum Reboot von "TimeSplitters".

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen wurde die Schließung von Free Radical Design vor wenigen Tagen auch offiziell bestätigt. Im Gespräch mit „Free Radical Archive“ nannte ein Ex-Entwickler des Studios, der anonym bleiben möchte, Details zum Reboot von „TimeSplitters“, der im Zuge der Schließung von Free Radical Design möglicherweise eingestellt wurde.

Laut „Free Radical Archive“ bewies der Entwickler seine Identität, indem er eine bisher unveröffentlichte Version einer Charakterkonzeptzeichnung gesendet hat, die mit einer anderen Darstellung desselben Charakters übereinstimmt, die öffentlich geteilt wurde. Wie der anonyme Entwickler berichtet, nahm der Reboot der „TimeSplitters“-Reihe als kostenlos spielbarer Battle-Royal-Shooter seinen Anfang.

Zu den gebotenen Modi sollten das „Deathmatch“, das „Team Deathmatch“ oder „Capture the Bag“, eine angepasste Variante des Klassikers „Capture the Flag“, gehören. Finanzieren wollte Free Radical Design den Battle-Royal-Shooter mit Charakteren, Skins und weiteren Inhalten, die in Form von Mikrotransaktionen angeboten werden sollten.

Ein Konzept, von dem Free Radical Design laut dem anonymen Entwickler nicht überzeugt war: „Das wollte eigentlich niemand. Nicht einmal wir, aber wir hatten lange Zeit keine Wahl.“

Entwicklung wurde zwischenzeitlich wohl neu gestartet

Weiter heißt es, dass Steve Ellis, einer der Mitbegründer von Free Radical Design, den Reboot als Battle-Royal-Shooter vorstellte, um vom Publisher Deep Silver (heute: Plaion) grünes Licht zu erhalten. „Ich glaube, Steve hat ihnen [Koch Media/Deep Silver] den Battle-Royal-Shooter vorgestellt, um grünes Licht zu erhalten. Ich bin nicht überzeugt, dass das jemals sein finales Ziel war“, so der Entwickler.

Er ergänzte: „Ich persönlich denke, dass Steve nie beabsichtigt hat, einen Battle-Royal-Shooter zu veröffentlichen. Er beabsichtigte immer, zuerst das Geld und das Interesse zu erhalten und es dann zu verändern, sobald die Investition da war. Ich könnte aber auch falsch liegen. Es war immer sehr schwer, ihn zu durchschauen.“

Entsprechen die Angaben des anonymen Ex-Entwicklers den Tatsachen, dann wurde die Entwicklung des Reboots zwischenzeitlich als eine Art Remake zu „TimeSplitters 2“ neu gestartet. Auch Elemente aus „TimeSplitters“ und „TimeSplitters 3“ sollten enthalten sein.

Der Entwickler beschrieb es als ein „Remake mit einigen neuen/leicht veränderten Levels und einer alternativen Handlungslinie“.

Zukunft des Reboots ungewiss

Der Quelle zufolge war es Ellis, der darauf bestand, das Projekt als lineare Erfahrung für Einzelspieler neu zu starten. „Ja, er hat im Grunde genommen alles gestoppt und ein paar Wochen damit verbracht, den Dam und einen ‚Kampagnen‘-Modus mit einer Art Handlungsstrang zusammenzustellen, um die Kraft eines linearen Spiels und wie schnell wir Levels zusammenstellen können, zu demonstrieren“, heißt es weiter.

Und wie ist der aktuelle Stand des Reboots? Laut dem zitierten Entwickler liegt das Projekt aktuell auf Eis. „Ob Plaion in der Zukunft versuchen wird, ein anderes Studio damit zu beauftragen, weiß ich nicht. Aber alle bei Free Radical wurden entlassen, außer vielleicht Steve. Ich bin nicht über seine Vereinbarung informiert, aber niemand von den Personen, die am Projekt gearbeitet haben, tut dies noch.“

Die Verantwortlichen von Plaion beziehungsweise der Embracer Group kommentierten die Gerüchte um den Reboot von „TimeSplitters“ nicht.

Quelle: Free Radical Design

