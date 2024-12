PS5: Pro-Support inklusive – Open-World-Racer lockt in der Disk-Version mit Schnäppchenpreis

Kurz vor dem Weihnachtsfest warten auf der PS5 ein weiteres Mal zahlreiche Deals auf Schnäppchenjäger. Beispielsweise startete Sony im PlayStation Store vor wenigen Tagen den umfangreichen Holiday-Sale, der mit tausenden Angeboten lockt.

Anhänger von Rennspielen, die sich ihre Spiele lieber in Form einer physischen Verpackung in das heimische Regal stellen, kommen in diesen Tagen ebenfalls auf ihre Kosten. Auf Amazon lockt die PS5-Version des Open-World-Rennspiels „The Crew Motorfest“ in der Disk-Fassung aktuell mit dem Sonderpreis von 17,99 Euro.

Gegenüber der Unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von 40 Prozent. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um die Standard-Version von „The Crew Motorfest“ handelt. Solltet ihr Interesse an den Inhalten haben, die nach dem Release Einzug hielten, müsst ihr die entsprechenden Jahres-Pässe separat erwerben.

Die Insel Maui wartet ab sofort auf Besucher

Das letzte große Content-Update zu „The Crew Motorfest“ erschien im November. Zu den Inhalten, die mit dem Update den Weg in das Rennspiel fanden, gehörte ein komplett neuer Schauplatz in Form der Insel Maui. Offiziellen Angaben zufolge setzt sich Maui aus neun unterschiedlichen Arealen und Biomen zusammen.

Die unterschiedlichen Orte der Insel sind über ein 470 Kilometer umfassendes Straßennetz miteinander verbunden und können von euch frei erkunden werden.

Ein weiterer Bestandteil des „Year 2 Season 5 Updates“ sind zwei neue Playlists. Die „Made in Japan Volume 2“-Playlist rückt erneut das Thema Streetracing in den Fokus. Wer die Playlist abschließt, schaltet die sogenannten Rival-Races frei, in denen 21 Konkurrenten bezwungen werden wollen.

Die „The Chase Squad“-Playlist wiederum bietet spannende Verfolgungsjagden und steht lediglich Besitzern des Year 2-Pass zur Verfügung.

Rennspiel unterstützt die PS5 Pro

Doch nicht nur Inhalte hielten mit dem „Year 2 Season 5 Update“ Einzug. Besitzer einer PS5 Pro durften sich zudem über eine Unterstützung der neuen Sony-Konsole freuen.

Zu den technischen Verbesserungen auf der PS5 Pro gehören eine Unterstützung der Upscaling-Technik PSSR oder eine Darstellung in flüssigen 60 FPS.

Technische Details zur PS5 Pro-Unterstützung

Das Spiel läuft mit 60 FPS.

Durchschnittliche Auflösung von 1.696p während Missionen, hochskaliert mit der neuen PSSR-Technologie.

Schärfere und klarere Bildqualität auf einem “beispiellosen Niveau”.

Mehr Objekte auf dem Bildschirm wie Aufkleber, Vegetation und Menschenmengen.

