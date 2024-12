PS5 & PS4: Monster und Mittelalter – Diese Spiele landen im Warenkorb von Vorbestellern

Welche Spiele werden im PlayStation Store für die PS5 und PS4 aktuell am häufigsten vorbestellt? In unserer Übersicht für die letzte Woche des Jahres verrät, welche Titel derzeit am gefragtesten sind.

Das Jahr 2024 ist beinahe beendet, doch auch die kommenden zwölf Monate halten wieder jede Menge neue Spiele für PS5 und PS4 parat. Welche Titel aktuell im PlayStation Store am häufigsten vorbestellt und im digitalen Warenkorb lande, zeigt unsere wöchentliche Übersicht. Auch dieses Mal wird deutlich: Kunden greifen gern zu teuren Deluxe- oder Premium-Editionen, um sich zusätzliche Inhalte oder gar verfrühten Zugang zu sichern.

Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance und Sniper Elite: Resistance

Mit „Monster Hunter Wilds“ steht Ende Februar direkt ein erstes Highlight des Jahres an, kein Wunder also, dass die kommende Monsterhatz direkt drei Plätze der aktuellen Vorbesteller-Charts belegt. Besonders gefragt scheint dabei die Premium-Deluxe-Edition zu sein, die trotz ihres hohen Preises auch weiterhin den ersten Platz belegt.

Ebenfalls im Februar 2025 erscheint „Kingdom Come: Deliverance 2“, welches mit seiner Gold-Edition auf dem dritten Rang rangiert. Bereits in den letzten Wochen war das historisch inspirierte Rollenspiel stets in der Rangliste vertreten, sodass wohl zahlreiche Spieler einem Ausflug ins Mittelalter entgegenfiebern.

Außerdem gefragt ist „Sniper Elite: Resistance“, welches Spieler in ein Weltkriegsszenario nach Frankreich schicken und die gewohnt solide Scharfschützen-Kost der bekannten Reihe bieten wird. Zudem wollen wohl zahlreiche Spieler in Erinnerungen schwelgen und so ist auch „Tomb Raider 4-6 Remastered“ wieder in den Charts vertreten.

Einige Plätze einbüßen musste „The First Berserker: Khazan“ in der Deluxe-Edition. Nachdem das düstere Anime-Soulslike in der letzten Woche noch den dritten Rang belegt hatte, rutschte es nun ganze zehn Plätze nach unten. Der Grund für das Interesse in der letzten Woche war wohl auch der neue Trailer, der den Release-Termin und eine Demo bestätigte:

Komplett neu eingestiegen in die Vorbesteller-Charts des PS Stores ist hingegen „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“, welches die Spieler nach dem letzten Hauptteil der Reihe erneut auf die titelgebende Insel schickt. Dieses Mal steht aber der Ex-Yakuza Goro Majima im Mittelpunkt, der ein waschechtes Piraten-Abenteuer erleben wird.

Vervollständigt wird die Liste der aktuell meist vorbestellten PS5- und PS4-Spiele durch Titel wie „Bleach: Rebirth of Souls“, „Dynasty Warriors: Origins“ und „Sid Meier’s Civilization 7“. Letzteres stellt mit seiner Gründer-Edition für 129,99 Euro auch den teuersten Titel der aktuellen Charts dar.

Die aktuell „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation Store:

Monster Hunter Wilds Premium-Deluxe-Edition (119,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Sniper Elite: Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Sniper Elite: Resistance (59,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) Ambulance Life A Paramedic Simulator (39,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe-Edition (99,99 Euro) Wuthering Waves Erweckungspaket Vorverkaufspaket (9,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls Ultimate Edition (109,99 Euro) Dynasty Warriors Origins (79,99 Euro) The First Berserker Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Synduality Echo of Ada Ultimate Edition (99,99 Euro) Kingdom Come: Deliverance 2 (69,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 (69,99 Euro) Ambulance Life Deluxe Edition (54,99 Euro) Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii (59,99 Euro) Tales of Graces f Remastered Deluxe Edition (59,99 Euro) Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition (74,99 Euro)

Wie eingangs bereits erwähnt, zeigen die aktuellen Vorbesteller-Charts, dass die Spieler gut und gern gewillt sind, für Bonus-Edition teilweise fast den doppelten Preis zu bezahlen. Ob die Spiele am Ende aber tatsächlich ein Erfolg werden, wird sich erst anhand der kommenden Verkaufs- und Downloadcharts festmachen lassen. Wie immer gilt: Die aktuelle Übersicht der Vorbestellungen ist nur ein Indikator für das Interesse der Spieler.

