Metaphor ReFantazio: Fortsetzung zum Rollenspiel-Highlight des Jahres? Entwickler äußert sich

In diesem Jahr lieferte der japanische Entwickler Atlus, vor allem bekannt durch die erfolgreiche „Persona“-Reihe, mit „Metaphor: ReFantazio“ das wahrscheinlich beste Rollenspiel des Jahres ab. So konnte der Titel bereits mehrere Auszeichnungen gewinnen, darunter auch die Preise für „Best Narrative“ und „Best Art Direction“ auf den Game Awards 2024. Auf Metacritic kommt „Metaphor: ReFantazio“ außerdem auf einen beeindruckenden Wert von 94. Somit dürfte einer möglichen Fortsetzung eigentlich nichts im Wege stehen.

Kommt ein Metaphor: ReFantazio 2?

Doch wie der verantwortliche Game Director Katsura Hashino von Atlus nun in einem neuen Interview (via PersonaCentral) mit der Famitsu verraten hat, besteht bislang noch keine Absicht, eine Fortsetzung zu „Metaphor: ReFantazio“ zu entwickeln. Zwar wurde das Rollenspiel mit dem Ziel erschaffen, eine dritte JRPG-Reihe neben „Persona“ und „Shin Megami Tensei“ zu etablieren, doch konkrete Pläne liegen bisher noch nicht vor.

Nichtsdestotrotz würde es sich Hashino sehr wünschen, wenn sich auch „Metaphor: ReFantazio“ eines Tages zu einer Serie entwickeln würde. Dadurch hätte man einen weiteren „Flaggschiff-Titel“, der das Entwicklerstudio repräsentieren könnte. Obwohl Hashino somit einen Nachfolger erstmal dementierte, stehen die Chancen aufgrund des riesigen Erfolges von „Metaphor: ReFantazio“ aber dennoch nicht schlecht.

Mehr als eine Million verkaufte Exemplare in 24 Stunden

Immerhin mauserte sich „Metaphor: ReFantazio“ auch zum am schnellsten verkauften Titel von Atlus. Bereits einen Tag nach dem Release, der am 11. Oktober 2024 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgte, konnte sich das Rollenspiel mehr als eine Million Mal verkaufen.

Die beeindruckenden Kritiken hatten wir ja bereits eingangs erwähnt. Gelobt wurde vor allem die „packende neue Geschichte“, die „wunderschöne, künstlerische Gestaltung“ und „unglaublich spaßige, expansive Kämpfe“, welche „die fast 100-stündige Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.“

„Metaphor: ReFantazio“ führt Spieler in das Vereinigte Königreich von Euchronia, das plötzlich einer unbekannten Drohung gegenübersteht und der Untergang somit nur noch eine Frage der Zeit ist. Schließlich liegt es in der Verantwortung des Helden, die bevorstehende Gefahr abzuwenden. Dafür muss der Protagonist die magischen Kräfte der sogenannten Archetypen freisetzen, um so auf die Fähigkeiten unterschiedlicher und einzigartiger Klassen zurückzugreifen.

