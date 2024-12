Persona-Reihe: Entwickler erklärt die Philosophie der Spiele – „Tödliches Gift in süßer Hülle“

„Persona 5“ gilt bis heute als eines der besten Rollenspiele und sorgte dafür, dass die JRPG-Reihe von Atlus auch außerhalb Japans deutlich mehr Aufmerksamkeit bekam. In einem Interview sprachen die Macher über die Philosophie hinter den Spielen und welchen Ansatz man bei der Entwicklung künftiger Titel verfolgt.

Die „Persona“-Reihe umfasst bereits mehrere Hauptteile, Ableger und Spin-Offs. Vor allem in Japan erfreuen sich die Rollenspiele von Entwickler Atlus einer großen Beliebtheit. Und seit dem Release von „Persona 5“, welches bis heute als eines der besten Rollenspiele gilt, bekommt die Reihe auch in westlichen Gefilden immer mehr Aufmerksamkeit. So wurde zuletzt auch „Persona 3 Reload“ veröffentlicht, eine überarbeitete Neuauflage des dritten Teils.

„Persona 3“, welches ursprünglich 2006 erschien, betrachtet Entwickler Atlus auch als Wendepunkt für die Reihe und für die Werte des Studios. Das hat Kazuhisa Wada, seines Zeichens Creative Producer der „Persona“-Reihe, auf der diesjährigen IT-Konferenz CEDEC+KYUSHU (via Automaton) in Japan bekannt gegeben. Dabei sprach er auch über die Philosophie der Spiele und den verfolgten Ansatz bei der Entwicklung.

Persona 3 sorgte bei Atlus für eine neue Philosophie

Laut Wada hielt man sich vor „Persona 3“ an ein Wertesystem, das er selbst als „Only One“ bezeichnete. So wollte man Nischenspiele entwickeln, die sich nicht anpassten, Schockmomente und einen starken Einfluss boten. Der kommerzielle Erfolg stand dabei im Hintergrund. Wie Wada erklärte, sei es damals schon „uncool“ gewesen, nur darüber nachzudenken, ob sich ein Spiel gut verkaufen würde. Man entwickelte Spiele nach dem Motto: „Wenn es ihnen gefällt, dann gefällt es ihnen, wenn nicht, dann nicht.“

Doch „Persona 3“ habe die Philosophie von Atlus schließlich verändert. Ab sofort verfolgte man einen Ansatz namens „Unique & Universal“: Die Spiele sollten einzigartig aber auch nachvollziehbar sein. Dadurch begannen die Entwickler ihre Titel Massenmarkt-tauglicher zu gestalten, damit sie für alle Spieler verständlich und unterhaltsam wurden. Hierbei zog Wada einen interessanten Vergleich: „Um es kurz zu machen: Es ist, als würde man den Spielern tödliches Gift in einer süßen Hülle servieren.“

Dabei bezieht sich das von Wada genannte Gift auf die traditionelle Philosophie von Atlus, wirkungs- und eindrucksvolle Inhalte zu erschaffen. Die süße Hülle hingegen stehe für die stilvollen Designentscheidungen, attraktive Charaktere und eine gewisse Portion Humor. Dadurch lasse sich eine breitgefächerte Spielerschaft ansprechen. Auch zukünftige „Persona“-Spiele sollen laut Wada diesen „einzigartigen und universellen“ Ansatz verfolgen.

Wann kommt Persona 6?

Nach den Erfolgen von „Persona 5“ und „Persona 5 Royal“ und der jüngst veröffentlichten Neuauflage „Persona 3 Royal“ warten die Fans gespannt auf „Persona 6“. Offiziell angekündigt wurde der nächste Teil der JRPG-Reihe bislang aber noch nicht. Möglicherweise könnte eine Enthüllung aber im kommenden Jahr stattfinden. Ersten Leaks zufolge könnte sogar ein Release von „Persona 6“ noch 2025 stattfinden.

Verschiedene Gerüchte zum Gameplay von „Persona 6“ haben außerdem auch schon die Runde gemacht. Demnach dürfen sich Rollenspiel-Fans auf eine halboffenen Spielwelt freuen, während die beliebten Social-Features der Reihe noch erweitert werden und deutlich mehr Interaktivität bieten sollen. Zudem soll es zwei spielbare Hauptcharaktere geben, während die Handlung ein weiteres Mal an einer Schule angesiedelt sein soll.

Weitere Meldungen zu Persona, Persona 3 Reload, Persona 5, Persona 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren