Persona 6: Leak liefert Details zum Gameplay, der Enthüllung, DLC & mehr – Gerücht

Nach wie vor kündigten Sega und Atlus "Person 6" nicht offiziell an. Laut einem aktuellen Leak werden wir uns allerdings nicht mehr allzu lange gedulden müssen. Zudem umfasst der vermeintliche Leak diverse Details zum Spiel an sich sowie dem geplanten DLC.

Auch wenn die offizielle Ankündigung von „Persona 6“ weiterhin auf sich warten lässt, gilt als sicher, dass Atlus seit einer ganzen Weile an dem Rollenspiel arbeitet.

Nachdem in der Vergangenheit gleich mehrere Insider auf eine mögliche Veröffentlichung im Jahr 2025 hindeuteten, sorgt ein weiterer möglicher Leak für neue Spekulationen. Laut dem X-Kanal „p0wyful“, hinter dem sich unbestätigten Angaben zufolge die bekannte Leakerin „Midori“ verstecken soll, erscheint „Persona 6“ in der Tat 2025. Genauer gesagt im Sommer des nächsten Jahres.

Weiter wird in dem Leak ausgeführt, dass Atlus einen Multiplattform-Release für die aktuellen Konsolen plant. Ob das Ganze den Nachfolger der Nintendo Switch einschließt, ließ die Leakerin offen.

Erfolgt die Enthüllung Ende des Jahres?

Beim Release von „Persona 6“ soll es den Angaben von „p0wyful“ zufolge nicht bleiben. Stattdessen heißt es in dem Leak, dass Atlus den Titel über einen Zeitraum von drei Jahren mit zusätzlichen Inhalten unterstützen möchte.

Geplant sind demnach sowohl allerlei kosmetische Extras als auch Erweiterungen unterschiedlicher Größe, die Atlus möglicherweise im Rahmen von einem oder mehreren Expansion-Pässen anbietet.

Doch wann wird „Persona 6“ endlich vorgestellt? Laut „p0wyful“ wird es auf den The Game Awards 2024 so weit sein. Das von Geoff Keighley moderierte Event startet am Donnerstag, den 12. Dezember 2024 um 0:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

Bezüglich des Gameplays lieferte „p0wyful“ weitere Infos und griff zudem verschiedene Gerüchte der Vergangenheit auf. Unter anderem ist von erweiterten Social-Links und einer halboffenen Welt die Rede.

Die wichtigsten Aussagen zur spielerischen Umsetzung von „Persona 6“ haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Unbestätigte Gameplay-Details in der Übersicht

Wie in der Vergangenheit berichtet, ist die Hauptfarbe des Spiels Grün. Das Hauptthema wiederum dreht sich um Schwarz und Weiß. Die Dualität soll in Persona 6 eine wichtige Rolle spielen und dies mit den beiden spielbaren Hauptcharakteren Kuro und Shiro verdeutlichen.

Beide Hauptcharaktere sollen zwar viel Spielzeit eingeräumt bekommen, wir sollten aber wohl nicht damit rechnen, dass wir frei zwischen ihnen wählen können. Zudem steht einer der beiden Helden klar im Fokus und bringt es auf eine höhere Spielzeit.

Das Spiel spielt an einer Kunstschule. Hier kommt auch das Schwarz/Weiß- und Dualitätsmotiv ins Spiel. Es warten viele Konflikte zwischen moderner und traditioneller Kunst. Zu den zentralen Konflikten wird der zwischen der Moderne und der Tradition gehören.

Ein weiterer, kleinerer Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Kunstformen. Musik, Malerei oder das Schreiben sollen Einfluss auf die Charaktere nehmen.

Die Social-Links werden spürbar erweitert und bieten deutlich mehr Interaktivität. Zudem werden eure Entscheidungen in Persona 6 eine größere Rolle spielen.

Eine halboffene Welt soll uns ausreichend Raum für Erkundung bieten.

Bislang wollten sich allerdings weder Sega noch die Entwickler von Atlus zu den Gerüchten und vermeintlichen Leaks äußern. Genießt die Angaben bis zur offiziellen Ankündigung von „Persona 6“ also mit der nötigen Vorsicht.

Sollten die Aussagen von „p0wyful“ zutreffen, erfahren wir spätestens im Dezember mehr.

