Persona 6: Erst 2025? Nachfolger laut Leaker noch weit entfernt

Weiter geht es mit den unbestätigten Berichten zu Atlus' Rollenspiel "Persona 6". Laut dem bekannten Leaker "I Am Hero Too" können wir die Meldungen, in denen die Rede von einem Release im Jahr 2024 war, guten Gewissens zu den Akten legen. Stattdessen sei erst im Jahr 2025 mit dem Release des Nachfolgers zu rechnen.