Persona 6: Codename Carbon? Weitere Quelle spricht von einem PS5-Exklusiv-Titel

Weiter geht es mit den Gerüchten um das bisher nicht offiziell von Atlus angekündigte Rollenspiel „Persona 6“. Für die neuesten Spekulationen sorgte mit „MbKKssTBhz5“ ein alter Bekannter.

So haben wir es bei „MbKKssTBhz5“ mit dem gleichen Leaker zu tun, der bereits vor der offiziellen Ankündigung die beiden Atlus-Projekte „Persona 3 Reload“ und „Persona 5 Tactica“ leakte.

Laut dem Leaker entsteht „Persona 6“ aktuell unter dem Codenamen „Carbon“ und wird aller Voraussicht nach exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Dafür würde laut „MbKKssTBhz5“ die Tatsache sprechen, dass er von einer internen Quelle bisher nur Material zu einer PlayStation 5-Version zugespielt bekam.

Weiter möchte der Leaker in Erfahrung gebracht haben, dass sich „Persona 6“ spielerisch möglicherweise spürbar von seinen Vorgängern abhebt. Eine Begebenheit, die laut „MbKKssTBhz5“ auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass „Persona 6“ bei einem Team entsteht, dass sich zu einem nicht zu unterschätzenden Teil aus Entwicklern zusammensetzt, die bisher keine Erfahrungen mit der „Persona“-Reihe vorzuweisen haben.

Wie der Leaker ausführte, folgt „Persona 6“ damit einer neuen Entwicklungsstruktur von Atlus, die mit „Persona 3 Reload“ ihren Anfang nahm und zukünftig für eine effektivere Entwicklung von Spielen sorgen soll. Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung durch Atlus weiter auf sich warten lässt, sollten die Angaben von „MbKKssTBhz5“ erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Allerdings hören wir nicht zum ersten Mal, dass es sich bei „Persona 6“ um einen PlayStation-Exklusiv-Titel handeln könnte. Beispielsweise erreichte uns im Mai das Gerücht, dass „Persona 6“ in der Tat zeitexklusiv oder gar exklusiv für die PS5 erscheinen könnte. Zudem wollte ein Insider erfahren haben, dass der Release des Rollenspiels für Ende 2024 angesetzt ist.

Warten wir die offizielle Ankündigung von „Persona 6“ durch Atlus ab.

