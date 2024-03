Persona 6: Insider nennt Details zum Setting, der Spielwelt und den Social-Links

Auch wenn eine offizielle Ankündigung des Rollenspiels weiterhin auf sich warten lässt, gilt aufgrund der diversen Leaks und Berichte der Vergangenheit als sicher, dass Atlus an „Persona 6“ arbeitet.

Neue unbestätigte Details lieferte uns zum Start in das Wochenende der bekannte Leaker und Insider Head on the Block (ehemals I Am Hero Too), der in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Leaks zur „Persona“-Reihe auf sich aufmerksam machte. Wie der Insider berichtet, dürfen wir uns bei „Persona 6“ wenig überraschend auf ein Wiedersehen mit dem High-School-Setting freuen.

Im Vergleich mit den Pendants aus den Vorgängern soll die Spielwelt von „Persona 6“ allerdings deutlich offener und weitläufiger ausfallen. Hier spricht der Leaker von einer Semi-Open-World.

Ein weiteres Feature, das gegenüber den letzten „Persona“-Teilen spürbar erweitert wird, sind laut Head on the Block die Social-Links.

Bei den Social-Links handelt es sich um ein beliebtes Feature der „Persona“-Reihe. Dieses spiegelt die Verbindungen, die ihr im Laufe des Spiels mit einer Vielzahl von Charakteren eingeht und stärkt, wider. Gelingt es euch, die Beziehungen zu anderen Charakteren entsprechend zu verbessern, warten sowohl zusätzliche Geschichten als auch diverse Gameplay-Boni.

Entsprechen die Angaben von Head on the Block den Tatsachen, dann werden die Social-Links in „Persona 6“ interaktiver ausfallen und weniger zeitlichen Einschränkungen unterliegen als in früheren Spielen. Ein Schritt, mit dem die Entwickler das Feature weiter hervorheben und gleichzeitig für eine flüssigere Spielerfahrung sorgen möchten.

Wann Atlus endlich ein Einsehen mit der wartenden Community haben und „Persona 6“ offiziell enthüllen wird, ist weiterhin unklar. Zu den Gerüchten der letzten Monate äußerte sich das Studio bislang nämlich nicht.

Unbestätigten Berichten zufolge entsteht „Persona 6“ bei einem Team, das sich zu großen Teilen aus Entwicklern zusammensetzt, die in der Vergangenheit nicht an der „Persona“-Reihe arbeiteten. Daher sei im spielerischen Bereich mit diversen Neuerungen und Änderungen zu rechnen.

Weiter wurde berichtet, dass „Persona 6“ im Jahr 2025 zunächst für die PS5 erscheint. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen laut der Gerüchteküche auch andere Plattformen versorgt werden.

Quelle: Resetera

