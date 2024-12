Project Century: Director widerlegt Fan-Theorien und verrät das Genre

Mit „Project Century“ werkelt das japanische Studio Ryu Ga Gotoku an einem brandneuen Titel, der auf den Game Awards 2024 seine Premiere mit einem ersten Trailer feierte. Abseits davon sind bislang aber kaum Informationen zum nächsten Projekt der „Yakuza“– und „Like a Dragon“-Entwickler bekannt. Dementsprechend schnell verbreiteten sich im Internet jede Menge Fan-Theorien. Diese wurde nun jedoch allesamt von Studio Director Masayoshi Yokoyama widerlegt.

Studio Director erklärt alle Fan-Theorien als falsch

Bereits kurz nach der Ankündigung von „Project Century“ spekulierten die Fans fleißig: Eine besonders beliebte Theorie ist dabei eine mögliche Verbindung zu den „Yakuza“- und „Like a Dragon“-Spielen. Demnach könnte „Project Century“, welches im Japan der 1915er-Jahre angesiedelt ist, die Entstehungsgeschichte der rivalisierenden Yakuza-Clans thematisieren. Doch wie Yokoyama jetzt in einem Video auf dem YouTube-Kanal (via Automaton) von RGG Studio verraten hat, würden die Fans mit ihren Theorien völlig daneben liegen.

Außerdem wies Yokoyama darauf hin, dass sich anhand des Trailers, der während der Ankündigung auf den Game Awards 2024 gezeigt wurde, keinerlei Vorhersagen über „Project Century“ treffen ließen. „Wir haben (im Trailer) keine Informationen gegeben, die es den Leuten ermöglichen würden, Vermutungen anzustellen“, erklärte der Director. Das betreffe auch den im Video gezeigten Protagonisten. Yokoyama betonte, dass es sich um einen völlig neuen und originellen Charakter handeln würde, der speziell für „Project Century“ geschaffen wurde.

Genre von Project Century bestätigt

Nachdem Yokoyama alle Spekulationen dementiert hatte, verriet er aber doch noch ein erstes Detail zu „Project Century“. So bestätigte er das Genre und gab – mehr oder weniger überraschend – bekannt, dass es sich bei „Project Century“ um ein Action-Adventure handeln wird. Mehr könne er zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht verraten. Stattdessen müssten sich die Fans noch etwas gedulden, bis weitere Informationen zum Spiel bekannt gegeben werden.

In jedem Fall möchten die Verantwortlichen mit „Project Century“ in neue Bereiche vordringen, wie man erst kürzlich in einem Interview verlauten ließ. Dabei lobten die Entwickler vor allem auch Publisher Sega, die für ein solches Risiko bereit wären und ambitionierte Projekte und Experimente erst möglich machen würden.

