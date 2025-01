Bloodstained Ritual of the Night: Castlevania-Schöpfer plant für 2025 ein neues Spiel

Bloodstained Ritual of the Night:

Mit „Bloodstained: Ritual of the Night“ veröffentlichte Castlevania-Schöpfer Koji Igarashi 2019 sein neuestes Spiel. Nachdem die aktive Entwicklung 2024 beendet wurde, plant er nun seinen nächsten Titel in 2025 zu veröffentlichen.

Nachdem „Castlevania“-Schöpfer Koji Igarashi Konami im Jahr 2014 den Rücken kehrte, gründete er sein eigenes, unabhängiges Studio und widmete sich „Bloodstained: Ritual of the Night“. Durch eine überaus erfolgreiche Kickstarter-Kampagne finanzierte er die Entwicklung des geistigen „Castlevania“-Nachfolgers, der schließlich 2019 erschienen ist. Nun plant er, seinen nächsten Titel im Laufe dieses Jahres zu veröffentlichen.

Bloodstained-Nachfolger für 2025 geplant?

So wurde Igarashi zum Jahresende vom japanischen Magazin Famitsu (via Siliconera) befragt, wie seine Pläne und Ziele für das neue Jahr aussehen würden. Daraufhin bestätigte er, dass er 2025 sein neues Spiel veröffentlichen möchte. Um welchen Titel es sich dabei handeln würde, gab er allerdings nicht bekannt. Möglich wäre jedoch eine Fortsetzung zu „Bloodstained: Ritual of the Night“, die bereits im Juni 2021 von Entwickler ArtPlay offiziell angekündigt wurde. Im Anschluss wurde es aber ziemlich still um die Fortsetzung.

Gut möglich also, dass wir im Laufe des Jahres erste Details zu „Bloodstained 2“ erfahren werden. Wie Igarashi im Interview ebenfalls bestätigte, sei das vergangene Jahr für ihn aber sehr arbeitsreich ausgefallen, sodass er nicht die gewünschten Fortschritte erzielen konnte. Zudem litt er sehr unter der Krebserkrankung seines Kollegen Game Director Shutaro Iida. Nichtsdestotrotz möchte Igarashi weiter machen und hofft auf eine Genesung von Iida.

Mit „Bloodstained: Ritual of the Night“ veröffentlichte Igarashi sein erstes Werk als unabhängiger Entwickler im Jahr 2019, nachdem er via Kickstarter Spenden in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar sammelte. Dabei lag das ursprüngliche Ziel bei „nur“ 500.000 US-Dollar. Dadurch schalteten die Unterstützer immer mehr Stretch-Goals frei, sodass „Bloodstained: Ritual of the Night“ auch Jahre nach seiner Veröffentlichung immer wieder durch neue Updates erweitert wurde.

Nach neun Jahren wurde die aktive Entwicklung von „Bloodstained: Ritual of the Night“ im letzten Jahr schließlich abgeschlossen. Im Mai 2024 veröffentlichten die Entwickler das finale Update für das Metroidvania-Abenteuer. Dadurch wurde unter anderem der sogenannte Chaos-Modus hinzufügt: Hier können sich die Spieler durch zufällig generierte Räume bewegen und gegen Wellen von Monstern ankämpfen – wahlweise allein oder im Koop-Modus.

Weitere Meldungen zu Bloodstained: Ritual of the Night.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren