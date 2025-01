Ghost of Yotei: Das meist erwartete Spiel des PlayStation-Chefs im Jahr 2025

Mit „Ghost of Yotei“ werkelt Sucker Punch aktuell an einem neuen und exklusiven PS5-Abenteuer. Doch nicht nur die Spieler freuen sich auf den Nachfolger von „Ghost of Tsushima“. Auch PlayStation-Chef Herman Hulst fiebert dem Titel bereits entgegen.

Das neue Jahr wird für PlayStation-Spieler wieder zahlreiche Spiele bereithalten. Eines der großen Highlights dürfte aber in jedem Fall „Ghost of Yotei“ sein, welches aktuell bei Entwickler Sucker Punch entsteht und als Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ fungiert. So sehnen nicht nur PS5-Besitzer dem nächsten großen und exklusiven Einzelspieler-Epos entgegen, sondern auch PlayStation-Chef Herman Hulst. Demnach ist „Ghost of Yotei“ sein meist erwartetes Spiel im Jahr 2025.

PlayStation-Chef freut sich auf Ghost of Yotei

Dass sich Hulst in diesem Jahr vor allem auf „Ghost of Yotei“ freue, verriet er jüngst in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu (via GamingBolt). So wurde er gefragt, welches PlayStation-Spiel 2025 sein Highlight werden würde. Seine Entscheidung fiel ihm jedoch nicht leicht: „Es ist sehr schwierig, nur ein Spiel oder Studio hervorzuheben, da wir hohe Erwartungen an alle Projekte haben, die sich derzeit in der Entwicklung befinden“, verriet Hulst.

Letztendlich sei der verantwortliche Entwickler Sucker Punch der ausschlaggebende Punkt für seine Wahl. Er setze große Hoffnung in das Studio, das bereits mehrere Hits abgeliefert hat, darunter auch die „inFamous“– und „Sly Raccoon“-Reihe. Deswegen freue er sich vor allem auf „Ghost of Yotei“: „Die Ankündigung von Ghost of Yotei durch Sucker Punch Productions, die in der Vergangenheit eine Reihe von Meisterwerken hervorgebracht haben, ist etwas ganz Besonderes.“

Ghost of Yotei soll 2025 erscheinen

Wann genau „Ghost of Yotei“ für die PlayStation 5 erscheinen wird, steht bislang noch nicht genau fest. In jedem Fall soll das Action-Abenteuer aber 2025 erscheinen und der erste große Release eines First-Party-PlayStation-Studios darstellen. Schließlich verfolge man ab sofort den Plan, jedes Jahr mindestens einen großen Titel der hauseigenen Entwickler zu veröffentlichen. Das gab Sony bereits im November 2024 bekannt.

Die Handlung von „Ghost of Yotei“ wird 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“ angesiedelt sein und lässt Spieler in die Rolle von Protagonistin Atsu schlüpfen, die in den Ländereien rund um den titelgebenden Berg Yotei unterwegs sein wird. Auch wenn bislang noch nicht viele Details bekannt sind, versprechen die Entwickler eine originelle Geschichte. Die offene Spielwelt soll im Vergleich zum Vorgänger zudem auch deutlich mehr Abwechslung bieten.

