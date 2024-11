Ghost of Yotei macht den Anfang: Sony plant für jedes Jahr „große Einzelspieler-Titel“

Ghost of Yotei macht den Anfang:

In dieser Woche legte Sony den Geschäftsbericht zum am 30. September 2024 zu Ende gegangenen Quartal vor. Im Rahmen des Berichts lieferte uns das Unternehmen nicht nur aktuelle Absatzzahlen der PS5.

Darüber hinaus sprachen die Verantwortlichen von Sony über ihre Strategie für die Zukunft. Dabei ging es unter anderem um die schmerzhafte kommerzielle Bruchlandung, die die Firewalk Studios mit dem Multiplayer-Shooter „Concord“ hinlegten, und die Lehren, die Sony aus diesem Misserfolg zieht.

Wie Sony des Weiteren betonte, werden hochwertige Erfahrungen für Einzelspieler auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Im Vergleich mit den letzten Jahren möchte das Unternehmen hier noch einmal nachlegen und weist darauf hin, dass wir uns ab 2025 auf mindestens einen großen Einzelspieler-Titel pro Jahr freuen dürfen.

Sony auf der Suche nach dem optimalen Portfolio

Laut Sadahiko Hayakawa, Sonys Senior Vice President für Finanzen, sucht das Unternehmen derzeit nach Möglichkeiten, das optimale Portfolio auf die Beine zu stellen. Dieses Portfolio werde „Einzelspieler-Spiele, Sonys Stärke mit hoher Vorhersagbarkeit für Erfolg dank bewährter IPs, mit Live-Service-Spielen kombinieren, die mehr Potenzial bieten, jedoch bei Veröffentlichung ein gewisses Risiko bergen.“

Gleichzeitig sollen die PlayStation Studios ihre Stärken im Bereich der erzählerischen Singleplayer-Titel ausspielen und beginnend mit „Ghost of Yotei“ mindestens einen großen Einzelspieler-Blockbuster pro Jahr veröffentlichen.

Darüber hinaus erklärte Hayakawa, dass im Studio-Geschäft „Umsatz und Gewinn in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückgehen werden“. Eine Entwicklung, die Sony auf die erfolgreichen Veröffentlichungen von „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Helldivers 2“ zurückführt.

Dennoch gibt es vielversprechende Entwicklungen hinter den Kulissen, wie Hayakawa ergänzte: „Wir machen jedoch stetige Fortschritte bei der Entwicklung neuer Titel und der Verbesserung unseres Live-Service-Spielprozesses.“

„Beginnend mit Ghost of Yotei, einer Fortsetzung des Erfolgs-Hits Ghost of Tsushima, planen wir, ab dem nächsten Geschäftsjahr jährlich bedeutende Einzelspieler-Spiele zu veröffentlichen.“

Wie schlägt sich die PS5?

Doch nicht nur im Bereich der Software blicken die Verantwortlichen auf erfolgreiche Monate zurück. Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Sony hervorgeht, lieferte das Unternehmen seit dem Launch der PS5 Ende 2020 65,6 Millionen Konsolen an den Handel aus.

Alleine in den letzten drei Monaten wurden weltweit 3,8 Millionen Konsolen ausgeliefert.

Die Anzahl der aktiven Nutzer im PlayStation Network gibt Sony im abgelaufenen Quartal mit 116 Millionen Spielern an. Für ein zusätzliches Wachstum der Hardware-Sparte dürfte in den nächsten Monaten vor allem die Markteinführung der PS5 in dieser Woche sorgen. Das Mid-Gen-Upgrade der PS5 ist ab sofort zum Preis von 799,99 Euro erhältlich.

Alle relevanten Meldungen und Infos rund um die neue Sony-Konsole warten in unserer Themen-Übersicht auf euch.

