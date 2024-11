Concord-Flop: Lernprozess – Sony-Präsident kommentiert den Misserfolg

Die Geschichte von „Concord“ ist kurz und traurig: Der Hero-Shooter wurde am 23. August für PlayStation 5 und PC veröffentlicht. Aber nur elf Tage nach dem Start wurden die Server schon wieder abgeschaltet. Einige Zeit später folgte darauf dann auch noch die Schließung der zuständigen Firewalk Studios.

Bei einer Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen wurden dem Management von Sony kürzlich einige Fragen zu dem gescheiterten „Concord“ gestellt. Hiroki Totoki, Präsident, COO und CFO des Unternehmens, gab an, dass man aus dem Misserfolg des Shooters nun Lehren ziehen müsse.

Sony lernt bei Live-Service-Spielen noch

„Derzeit befinden wir uns noch in einem Lernprozess. Und im Grunde genommen weiß man bei neuen IPs natürlich erst dann, was dabei herauskommt, wenn man es tatsächlich ausprobiert“, so Hiroki Totoki bei der Telefonkonferenz.

„Für uns bedeutet das, dass wir für unsere Überlegungen wahrscheinlich eine ganze Reihe von Schranken einführen müssen, einschließlich Nutzertests oder interner Evaluierungen, und dass wir den Zeitpunkt für diese Schranken festlegen müssen. Und dann müssen wir sie vorantreiben, und wir hätten dies viel früher machen sollen, als wir es getan haben.“

Totoki gibt weiter an, dass man in Zukunft für die eigenen Titel sowie für die Spiele von Drittanbietern an vielen verschiedenen Fenstern festhalten wird. Man wolle in der Lage sein, das richtige und optimale Fenster zu wählen, damit die Spiele auf der eigenen Plattform ohne Kannibalisierung eingesetzt werden können. So soll die Leistung in Bezug auf die Einführung von Titeln maximiert werden.

Sony will zukünftig Balance finden

Zu Anfang der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen hatte Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President für Finanzen und IR bei Sony, über Live-Service-Titel gesprochen. Von den zwei in diesem Jahr erschienenen Spielen sei „Helldivers 2“ ein voller Erfolg, während man mit „Concord“ gescheitert sei.

Die aus diesen Erfolgen und Misserfolgen gezogenen Lehren sollen nun an die Sony-Studios weitergegeben werden. Weiter will man auf einen Mix aus Live-Service- und Singleplayer-Spielen setzen.

„Wir beabsichtigen, während der aktuellen mittelfristigen Planperiode ein optimales Titelportfolio aufzubauen, das Einzelspieler-Spiele – die unsere Stärken sind und die aufgrund unserer bewährten IP eine höhere Vorhersagbarkeit haben, ein Hit zu werden – mit Live-Service-Spielen kombiniert, mit denen wir auf Erfolg hoffen, die bei der Veröffentlichung jedoch ein gewisses Risiko tragen“, so Hayakawa.

