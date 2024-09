Ghost of Yotei: Sucker Punch verspricht mehr Abwechslung und Kontrolle über die Geschichte

In dieser Woche kündigte Sony "Ghost of Yotei" offiziell für die PS5 an. Wie Sucker Punch in einem Interview versprach, möchte das Studio den Spielern dieses Mal mehr Kontrolle über die Geschichte einräumen. Auch zur Gestaltung der Open-World verlor das Studio ein paar Worte.

Unter den Titeln, die Sony in der „State of Play“ in dieser Woche ankündigte, befand sich unter anderem „Ghost of Yotei“. Das Samurai-Abenteuer entsteht genau wie der Vorgänger „Ghost of Tsushima“ bei Sucker Punch.

Im Interview mit der New York Times plauderten die Entwickler über die Arbeiten an „Ghost of Yotei“ und die von ihnen verfolgten Ziele. Wie Sucker Punch in der offiziellen Ankündigung des Nachfolgers verriet, übernehmen wir die Kontrolle über einen neuen Ghost: Atsu. Zudem setzt die Handlung rund 300 Jahre nach den Geschehnissen von „Ghost of Tsushima“ ein.

Wie Sucker Punch im Gespräch mit der New York Times ergänzte, dürfen sich die Spieler im Rahmen der Handlung nicht nur auf komplett neue Charaktere und Geschichten freuen. Auch die Art und Weise, wie die Handlung erzählt wird, erweiterten die Entwickler.

Die Rachegeschichte einer Außenseiterin

Ohne bezüglich der Geschehnisse in „Ghost of Yotei“ näher ins Detail zu gehen, sprach Sucker Punch von einer Geschichte, die sich um die „Rache einer Außenseiterin“ dreht. Die Rede ist natürlich von der Protagonistin Atsu, die eine offene Welt mit weitläufigen Graslandschaften und verschneiten Tundras bereist.

Zur Handlung ergänzte Sucker Punch, dass uns „Ghost of Yotei“ im Vergleich mit dem ersten Teil mehr Kontrolle über die Geschichte einräumen wird. Eine Aussage, die andeutet, dass eure Handlungen und Entscheidungen im Nachfolger stärkere Konsequenzen nach sich ziehen.

Ein weiterer Aspekt von „Ghost of Yotei“, der das Team vor kreative Herausforderungen stellt, ist die Gestaltung der Open-World. Hier geht es den Entwicklern nämlich darum, eine offene Welt mit reichlich Abwechslung zu bieten, in der sich die Aktivitäten nicht ständig wiederholen.

„Eine Herausforderung bei der Entwicklung eines Open-World-Spiels besteht darin, dass man immer wieder dasselbe tun muss. Wir wollten dem entgegenwirken und einzigartige Erlebnisse bieten“, meint Creative Director Jason Connell.

Atsu greift auch auf Feuerwaffen zurück

Abschließend nutzte Sucker Punch das Interview, um ein interessantes Detail zum Kampfsystem von „Ghost of Yotei“ zu enthüllen. Wie Connell verriet, verlässt sich Atsu bei den zahlreichen Auseinandersetzungen nicht nur auf ihr Katana beziehungsweise den Nahkampf.

Des Weiteren wird es im Nachfolger möglich sein, auf Schusswaffen zurückzugreifen.

Einen konkreten Releasetermin spendierten Sony und Sucker Punch „Ghost of Yotei“ in der Ankündigung nicht. Stattdessen wurde lediglich bestätigt, dass das ambitionierte Projekt im Laufe des Jahres 2025 für die PS5 erscheint. Wie Sony in dieser Woche verriet, tritt die Reise von Astu in große Fußstapfen.

So verkaufte sich der Vorgänger „Ghost of Tsushima“ weltweit nämlich mehr als 13 Millionen Mal.

