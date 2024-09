Ghost of Yotei: Noch lange nicht das Ende – Sucker Punch verfolgt große Pläne

Mit "Ghost of Yotei" kündigte Sony in dieser Woche endlich den offiziellen Nachfolger zu "Ghost of Tsushima" an. Geht es nach Sucker Punch, dann ist mit dem zweiten Teil noch lange nicht Schluss. Stattdessen verfolgt das Studio mit der Marke ambitionierte Ziele.

In dieser Woche nahm Sony in der aktuellen Ausgabe von „State of Play“ mehrere Neuankündigungen vor. Darunter „Ghost of Yotei“, ein Nachfolger, dessen Handlung rund 300 Jahre nach den Geschehnissen von „Ghost of Tsushima“ einsetzt.

Passend zu dieser Ankündigung sprachen Nate Fox und Jason Connell von Sucker Punch im Interview mit der New York Times über die Zukunftspläne mit der Marke. Laut dem Duo, das sich bei „Ghost of Yotei“ erneut den Posten des Creative Directors teilen wird, vollzieht „Ghost of Tsushima“ mit der offiziellen Ankündigung von „Ghost of Yotei“ den Wandel hin zu einer Franchise.

Und mit dieser verfolgen die Verantwortlichen von Sucker Punch laut Fox und Connell ambitionierte Pläne.

Wie geht es mit der Marke weiter?

Bekanntermaßen befindet sich neben „Ghost of Yotei“ auch eine Verfilmung zu „Ghost of Tsushima“ in Arbeit. Dabei wird es jedoch nicht bleiben. Des Weiteren plant Sucker Punch „weitere Spin-offs“, auf die Fox und Conell jedoch nicht näher eingingen. Stattdessen sprach Fox im weiteren Verlauf des Interviews über die Arbeiten an „Ghost of Yotei“.

Hier ging es dem Team von Sucker Punch darum, der DNA des ersten Teils auf den Grund zu gehen und diese im Nachfolger aufzugreifen. „Als wir mit der Arbeit an einer Fortsetzung begannen, war die erste Frage, die wir uns stellten: ‚Was ist die DNA eines Ghost-Spiels?‘“, so Fox weiter.

„Es geht darum, den Spieler in die Romantik und Schönheit des feudalen Japan zu entführen.“

Für einen Großteil der Inspiration sorgte der heutzutage inaktive Vulkan Yotei-zan, der auch im ersten Trailer des Nachfolgers zu sehen war. Um für eine möglichst authentische Atmosphäre zu sorgen, besuchte das Team für die Tonaufnahmen unter anderem den Nationalpark an der Nordostspitze von Hokkaido.

Nachfolger soll ein Gefühl der Gefahr vermitteln

Den Besuch des Nationalparks kommentierte Fox wie folgt: „Im Park muss man sich ein Video ansehen, das über die Gefahren von Bären informiert. In diesem unglaublich schönen Park mit zerklüfteten Klippen und Wasser zu sein und gleichzeitig zu wissen, dass es dort gefährliche Bären gibt, war elektrisierend.“

„Wir streben danach, das in das Videospiel zu bringen – dieses Gefühl der Gefahr“, meint der Creative Director abschließend.

„Ghost of Yotei“ erscheint 2025 für die PS5 und erzählt die Geschichte eines neuen weiblichen Hauptcharakters: Atsu. Zur offiziellen Ankündigung des Nachfolgers führte Sucker Punch aus: „Auch wenn wir uns heute noch nicht mit den Einzelheiten der Geschichte befassen, können wir verraten, dass Atsus Reise im Jahr 1603 stattfindet, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima.“

„Unsere Geschichte spielt in der Gegend rund um den Berg Yotei. Einem hoch aufragenden Gipfel im Herzen von Ezo, einem Gebiet Japans, das heute als Hokkaido bekannt ist.“

