Ghost of Tsushima: Beeindruckende Zahlen – Wie oft hat sich der Titel verkauft?

Mit "Ghost of Yotei" kündigte Sony in dieser Woche den offiziellen Nachfolger zum erfolgreichen Samurai-Abenteuer "Ghost of Tsushima" an. Passend dazu lieferten die PlayStation-Macher aktuelle Verkaufszahlen zum ersten Teil.

Nachdem uns in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte um einen möglichen Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ erreichten, kündigte Sony diesen in der aktuellen „State of Play“ endlich offiziell an.

Der Nachfolger trägt den Namen „Ghost of Yotei“ und entsteht genau wie der erste Teil bei den Entwicklern von Sucker Punch. Passend zur Enthüllung von „Ghost of Yotei“ blickte Sony noch einmal auf „Ghost of Tsushima“ zurück und nannte aktuelle Verkaufszahlen zum Samurai-Spektakel.

Wie Sony bestätigte, verkaufte sich das gefeierte Abenteuer von Jin Sakai in den letzten Jahren weiter auf einem hohen Niveau und bringt es mittlerweile auf über 13 Millionen abgesetzte Einheiten.

Jins Reise für drei Plattformen erhältlich

„Ghost of Tsushima“ erschien im Sommer 2020 zunächst für die PS4. Etwas mehr als ein Jahr später ließen die Macher von Sucker Punch einen technisch wie inhaltlich erweiterten Director’s Cut für die PS5 folgen.

Den Schlusspunkt unter die versorgten Plattformen setzte der PC, für den der Director’s Cut zu „Ghost of Tsushima“ im Mai 2024 erschien.

Mit mehr als 77.000 gleichzeitigen Spielern markierte „Ghost of Tsushima“ auf Steam den bislang stärksten Start eines Singleplayer-Titels der PlayStation Studios. Zudem sorgte die PC-Portierung dafür, dass sich „Ghost of Tsushima“ im Mai 2024 den Titel des meistverkauften Spiels in den USA sicherte.

Die bislang letzten Verkaufszahlen zu „Ghost of Tsushima“ lieferte uns Sony im Juli 2022, als das Unternehmen von 9,7 Millionen verkauften Spielen sprach. Somit legten die Absatzzahlen in den letzten zwei Jahren um mehr als drei Millionen Einheiten zu.

Worum geht es im Nachfolger?

Im Rahmen der offiziellen Enthüllung präsentierte uns Sony einen ersten Trailer zu „Ghost of Yotei“ und ging gleichzeitig auf die Handlung des Nachfolgers ein. Die Geschichte setzt im Jahr 1603 ein, in dem ein neuer „Ghost“ eine Reise in die Länder rund um den Berg Yotei antritt. Ein Gebiet voller ausgedehnter Graslandschaften, verschneiter Tundren und unerwarteter Gefahren.

Während „Ghost of Yotei“ spielerisch auf dem Vorgänger aufbaut, übernehmen wir die Kontrolle über einen neuen weiblichen Hauptcharakter: Atsu. Mit der Power der PS5 im Rücken versprechen die Entwickler von Sucker Punch eine realistische und reichhaltige offene Welt, die voller spannender Geschichten und Überraschungen steckt.

Der Release ist für das Jahr 2025 angesetzt.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren