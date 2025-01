Baldur’s Gate 3: Entwicklung wegen Divinity 2 fast abgebrochen

„Baldur’s Gate 3“ vom belgischen Entwickler Larian Studios wurde nach dreijähriger Early-Access-Phase im August 2023 veröffentlicht und gilt seitdem als einer der besten Vertreter des Rollenspiel-Genres. Doch die Entwicklung des CRPGs wäre fast nicht zustande gekommen. Das hat Studioleiter Swen Vincke nun in einem aktuellen Interview verraten. Der Grund dafür, dass es „Baldur’s Gate 3“ beinahe nicht gegeben hätte, war dabei ein anderes Spiel von Larian.

Divinity 2 hätte Baldur’s Gate 3 fast verhindert

Wie Vincke im Gespräch mit dem britischen Edge-Magazin (via GamesRadar) nämlich verriet, war „Divinity: Original Sin 2“ der Grund, weshalb man den Vertrag mit Wizards of the Coast fast verloren hätte. Dann wäre die „Baldur’s Gate“-Reihe nicht fortgesetzt worden. Demnach befand sich Larian gerade in der Endphase der Entwicklung von „Divinity: Original Sin 2“, als die Frist für das Einreichen eines Designdokuments für „Baldur’s Gate 3“ immer näher rückte.

Allerdings war das Team so sehr mit der Fertigstellung von „Divinity: Original Sin 2“ beschäftigt, dass man kaum Zeit fand, sich mit dem angeforderten „Baldur’s Gate 3“-Dokument zu widmen. Vincke forderte seine Mitarbeiter auf: „Wir müssen etwas schreiben, Leute. Sonst verlieren wir diesen Deal.“ Also entschied man sich dafür, eine kleine Gruppe abzustellen, die ein ganzes Wochenende an dem Pitch für „Baldur’s Gate 3“ arbeiteten. Doch das Endergebnis war laut Vincke „wirklich schlecht“.

Vincke verriet: „Wir hatten nicht die geistige Kapazität, uns damit zu befassen, weil wir versuchten, DOS:2 fertigzustellen. Wizards schickte es dann zurück mit dem Unternehmensequivalent von ‚Das ist wirklich scheiße‘. Und wir sagten: ‚Wir wissen, aber wir veröffentlichen ein Spiel – bitten Sie uns jetzt nicht darum. Geben Sie uns eine Verlängerung.‘ Zum Glück verstanden sie, und so bekamen wir eine weitere Chance.“

Baldur’s Gate 3 führte Larian auf die Erfolgsspur

Letztendlich hat Larian seine zweite Chance genutzt und den Pitch für „Baldur’s Gate 3“ erfolgreich abgeschlossen. Dadurch ebnete sich das Studio auch den Weg vom kleinen Indie-Entwickler zu einem wirklich namhaften und kommerziell erfolgreichen Studio. Wie Vincke im Interview erzählte, war er schon immer der Meinung, dass man eine Marke wie „Ultima“, „Fallout“ oder eben „Baldur’s Gate“ bräuchte, um das Studio auf „Triple-A-Produktionswerte, Budget, Marketing, all die Triple-A-Sachen“ zu bringen.

Vor der Veröffentlichung von „Baldur’s Gate 3“ hatte das Studio eine schwere Zeit durchgemacht. so stellte die Entwicklung von „Divinity: Original Sin“ Larian vor finanzielle Probleme, die unter anderem auch zu einigen Entlassungen führten. Doch der riesige Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ brachte die Entwickler endgültig auf die Erfolgsspur. Aktuell werkeln die Larian Studios an noch zwei unbekannten Projekten.

