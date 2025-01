PS Portal: Streaming- und Cloud-Handheld jetzt mit Rabatt im Sale

Welcher PlayStation-5-Besitzer kennt das nicht: Da steuert man gerade das muckelige Wohnzimmer an, um dort in Ruhe seinem Lieblingsspiel zu frönen, doch der Fernseher ist wieder mal „besetzt“. Was nun? Sony hat für solche (und andere) Fälle das PlayStation Portal im Programm, ein Handheld, der das Streamen von auf der PS5 installierten Spielen über das Heim-WLAN ermöglicht.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei den zu streamenden Titeln um PS5- oder PS4-Spiele handelt; lediglich Spiele, die ein VR-Headset oder andere Peripheriegeräte erfordern, werden nicht unterstützt. Erfreulich ist auch, dass es sich bei dem PS Portal um einen erschwinglichen Handheld zum Media-Markt-Preis von rund 245 Euro handelt; jetzt hat die bekannte Handelskette den Preis noch einmal deutlich heruntergesetzt.

PS Portal mit 24,20 Euro Preisnachlass

So kostet das optisch schicke PlayStation Portal bei Media Markt momentan nur 219,99 Euro – das heißt, ihr zahlt nennenswerte 11 Prozent weniger. Um diesen Rabatt zu erhalten, müsst ihr nichts weiter tun, als über den untenstehenden Link die Produktseite aufzurufen und dort das PS Portal in den Warenkorb zu legen. Der Rabatt wird dann automatisch an der virtuellen Kasse abgezogen.

Lasst euch damit aber nicht mehr allzu viel Zeit, denn Media Markts „11-Prozent-Aktion“ wird am 6. Januar 2025 enden. Zudem ist nicht bekannt, über welchen Gerätebestand der Händler verfügt, sodass ein Ausverkauf des PS Portal vor Ablauf des Angebots möglich ist.

Was kann das PlayStation Portal?

Wie die Erscheinung des Sony-Handhelds eventuell schon vermuten lässt, integriert er die Funktionen des DualSense-Controllers, einschließlich des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger. Außerdem verfügt das Gerät über integrierte Lautsprecher sowie einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer.

Zu beachten ist, dass für geschmeidiges Remote Play eine stabile WLAN-Verbindung mit mindestens 5 Mbit/s benötigt wird – empfohlen sind 15 Mbit/s. Um wie beworben auf dem 8-Zoll-LCD-Bildschirm Spiele mit 1080p und 60 FPS zu streamen, wird freilich eine gewisse Energieleistung benötigt, die je nach Anwendung variiert.

Der Akku des PS Portal bietet eine reguläre Laufzeit zwischen 4 und 5 Stunden, während eine vollständige Geräteladung üblicherweise 3 Stunden andauert.

Derzeit stark rabattiert:

Ende November letzten Jahres veröffentlichte Sony ein Update, das Cloud-Streaming in einer Beta-Version ermöglicht. Auf diese Weise können ausgewählte Spiele aus der PS-Plus-Spielebibliothek direkt auf das Gerät gestreamt werden. Hierfür wird keine stationäre PS5-Konsole benötigt.

Weitere Meldungen zu Handheld, PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren