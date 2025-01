Erster Rabatt:  Kult-Horror-Shooter für PS5 kurz nach Release günstiger im PS Store

Der laufende Januar Sale im PlayStation Store lockt mit Tausenden Angeboten; erst kürzlich wurde die Aktion noch einmal um mehr als 3.000 Spiele erweitert. Einer der reduzierten Titel ist besonders für schießfreudige Horror-Fans interessant, vor allem deswegen, weil dessen Release erst kürzlich erfolgte.

Es handelt sich um die frisch überarbeitete Version von „The Thing“, das im Jahr 2002 unter anderem auf der PlayStation 2 für heiße Gewehrläufe sorgte. Das besagte „The Thing: Remastered“ ist nun für 20 Prozent weniger im PlayStation Store zu haben, was im Klartext einen Preis von 23,99 Euro ergibt. Der Originalpreis des Third-Person-Shooters liegt bei rund 30 Euro; das Angebot ist noch bis zum 18. Januar um 0.59 Uhr gültig.

The Thing in 4K und mit bis zu 120 FPS

„The Thing: Remastered“ garte in den Töpfen von Nightdive Studios, die letztes Jahr mit dem Remake des Sci-Fi-Klassikers „System Shock“ von sich reden machten. Auch dem alten PS2-Spiel ließen sie einige Liebe angedeihen, wie sich an den unterstützten Auflösungen von bis zu 4K und maximalen Bildraten von 144 FPS (PC) beziehungsweise 120 FPS (PS5) zeigt.

Weiterhin können Fans des Originals von „The Thing: Remastered“ verbesserte Texturen, eine modernisierte Steuerung sowie neu integrierte Erfolge und Trophäen erwarten. Das Kern-Gameplay bleibt indes erhalten, sodass sich das Spiel zum Carpenter-Streifen nur bedingt für Gamer eignet, deren Spielegeschmack fest im Heute verwurzelt ist.

Hier der Launch-Trailer zu „The Thing: Remastered“:

Die Film-Vorlagen des Spiels

Bei „The Thing“ (vollständiger Name: „The Thing from Another World“) handelt es sich ursprünglich um einen Horrorfilm aus dem Jahr 1951 – den Stoff dafür lieferte John W. Campbells Novelle „Who Goes There?“. Darin findet eine Gruppe von Wissenschaftlern und Militärpersonal in der Arktis ein abgestürztes UFO, aus dem sie ein eingefrorenes, außerirdisches Wesen bergen. Nach dem Auftauen zeigt sich aber, dass das Alien extrem gefährlich ist und Menschen attackiert.

John Carpenter sieht seine 1982-Fassung „The Thing“ (deutscher Titel: „Das Ding aus einer anderen Welt“) wohlgemerkt nicht als Remake des Films von 1951, bei dem übrigens Christian Nyby Regie führte. Stattdessen ließ auch Carpenter sich von Campbells Novelle inspirieren, stellte im Vergleich zu Nyby jedoch den Horror und die Action in den Vordergrund.

Bei Erscheinen war „The Thing“ ein kommerzieller Flop und wurde von Kritikern gemischt aufgenommen. In den Folgejahren erlangte Carpenters Werk allerdings einen Kultstatus und gilt heute als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten.

