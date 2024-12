The Thing Remastered: Mit Launch-Trailer für PS5 & PS4 veröffentlicht – Spieler sind begeistert

Da sich Microsoft vor wenigen Tagen als Spielverderber entpuppte und den Releasetermin von „The Thing Remastered“ in einem Artikel auf Xbox Wire vorwegnahm, dürfte die folgende Meldung sicherlich nur die wenigsten überraschen.

Im Rahmen der aktuellen PC Gaming Show stellten die Entwickler der Nightdive Studios „The Thing Remastered“ vor und kündigten anschließend einen Release in Form eines Shadow-Drops an. Somit steht die Horror-Neuauflage ab sofort zum Download bereit. Im PlayStation Store werden für „The Thing Remastered“ 29,99 Euro fällig.

Wie kürzlich bestätigt, umfasst die Horror-Neuauflage nicht nur grafische Verbesserungen. Auch Anpassungen am kritisierten Infektionssystem des 2002 veröffentlichten Originals nahmen die Entwickler vor. Sehr zum Wohlwollen der Spieler. Nach den ersten Nutzerwertungen bringt es „The Thing Remastered“ im PlayStation Store nämlich auf einen Userscore von 4.95 Sternen.

Ein Horror-Klassiker feiert sein Comeback

Hinsichtlich der Geschichte bleibt bei „The Thing Remastered“ alles beim Alten. Genau wie im Original aus dem Jahr 2002 schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Captain J.F. Blake. Als Anführer der U.S. Special Forces stehen wir vor der Aufgabe, die grauenerregenden Ereignisse und rätselhaften Tode eines Teams von Wissenschaftlern zu untersuchen. Die unerklärlichen Morde trugen sich in einer Forschungsstation am Außenposten 31 in der antarktischen Eiswüste zu.

Schnell wird deutlich, dass sich Blake und sein Team mit einer tödlichen außerirdischen Kreatur konfrontiert sehen. Diese ist in der Lage, die Gestalt von Menschen anzunehmen. Spielerisch wurde das Konzept des Kult-Horrorfilms in „The Thing Remastered“ mit einer erweiterten Oberfläche für Vertrauen und Vertrauen umgesetzt.

Wie ihr den Geisteszustand eures Teams beeinflusst, hat maßgeblichen Einfluss auf die Art und Weise, ob und wie euer Team mit euch kooperiert.

In „The Thing Remastered“ warten 20 Level, in denen ihr euch mit furchterregenden Monstern konfrontiert seht, die von krabbelnden Kopfspinnen und menschenähnlichen Läufern bis hin zu riesigen Bestien mit zahlreichen Tentakeln reichen.

Eine verbesserte Technik und neue Inhalte

„Erlebe brandneue, dynamische Beleuchtung, Specular Mapping, Schatten, durch verbesserte Modelle, Texturen und Umgebungen ergänzte Tiefenschärfe, die dich noch tiefer in die Spielwelt eintauchen lassen“, führen die Entwickler der Nightdive Studios zu den technischen Verbesserungen aus.

Je nach Plattform könnt ihr die Welt des Kult-Horrors in „The Thing Remastered“ in 4K und 120 FPS erleben.

Des Weiteren gaben die Nightdive Studios kürzlich bekannt, dass die Neuauflage des 2002 veröffentlichten Horror-Klassikers zusätzliche Inhalte spendiert bekam. Darunter von Siggy Galaen entworfene Kreaturen, die für ganz neue Schrecken sorgen. Hinzukommen neue Zwischensequenzen und zusätzliche Verweise auf den zugrunde liegenden Film von 1982.

„The Thing Remastered“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

