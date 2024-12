The Thing Remastered: Quasi ein neues Spiel? Zwei massive Kritikpunkt des Originals behoben

Wie die Entwickler der Nightdive Studios kurz vor dem Release der Horror-Neuauflage bestätigten, warten in "The Thing: Remastered" nicht nur technische Verbesserungen auf euch. Darüber hinaus wurden auch zwei Kritikpunkte des Originals behoben.

Sollten sich die Angaben von Xbox Wire bewahrheiten, dann erscheint „The Thing: Remastered“ in dieser Woche für die Konsolen und den PC. Passend dazu bestätigte der für das Remaster verantwortliche Game Director Mark Atkinson, dass die Entwickler bei der Neuauflage gleich zwei massive Kritikpunkte in Angriff nahmen.

Zum einen geht es um das Infektionssystem aus dem 2002 veröffentlichten Original, das mit seinen geskripteten Ausbrüchen von zuvor nicht infizierten NPCs für unschöne Frusterlebnisse sorgen konnte. „In The Thing: Remastered haben wir diese vollständig entfernt und stattdessen einige NPCs anfälliger für Infektionen gemacht“, so der Game Director.

„Wenn sie trotzdem überleben, sind sie so traumatisiert, dass sie sich ducken und ‚zusammenbrechen‘“, heißt es zu den Anpassungen am Infektionssystem weiter.

Der Schwierigkeitsgrad sinkt

Software Engineer Josh Dowell ergänzte: „Das Infektionssystem war im Originalspiel implementiert und verfügbar. Aber es gab ein paar Stellen, an denen sich Teammitglieder ohne Grund infizierten und ausbrachen, was den Spielern wirklich missfiel.“

„Wir haben dies entfernt, sodass sich die Teammitglieder jetzt nur noch durch einen direkten Kontakt mit einem Ding-Biest infizieren können.“

Mit seinen über 1.500 Codeänderungen und 2.000 Grafik- und Levelverbesserungen könnte man „The Thing: Remastered“ laut den Nightdive Studios quasi als ein neues Spiel bezeichnen. Der zweite große Kritikpunkt des Originals, dem sich das Team widmete, war der teilweise frustrierend hohe Schwierigkeitsgrad.

Hier schafften die Nightdive Studios nicht nur mit mehr Medipacks und Munition für die Spieler Abhilfe. Zudem versprechen die Entwickler manuelle Speicherpunkte, eine automatische Speicherfunktion, ein nachsichtigeres Trefferpunktesystem und Bosskämpfe, bei denen es nun mehr auf die Fähigkeiten des Spielers ankommen wird.

Remaster mit exklusiven Inhalten

Abschließend bestätigten die Nightdive Studios, dass „The Thing: Remastered“ im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2002 exklusive Inhalte umfasst. Darunter von Siggy Galaen entworfene Kreaturen, die für zusätzlichen Schrecken sorgen. Zudem befinden sich überarbeitete oder ganz neu erstellte Zwischensequenzen und zusätzliche Verweise auf den zugrunde liegenden Film an Bord.

In Deutschland erschien der Horror-Klassiker von John Carpenter 1982 unter dem Namen „Das Ding aus einer anderen Welt“.

„The Thing: Remastered“ erscheint aller Voraussicht nach am kommenden Donnerstag, den 5. Dezember 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Unbestätigten Berichten zufolge werden die Nightdive Studios die Horror-Neuauflage im Rahmen der in dieser Woche stattfindenden PC Game Show vorstellen und anschließend in Form eines Shadow-Drops veröffentlichen.

Neben grafischen Verbesserungen wie überarbeiteten Texturen und Charakter-Modellen unterstützt „The Thing: Remastered“ auf ausgewählten Plattformen eine Darstellung in 4K und bis zu 120 FPS.

