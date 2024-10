The Thing Remastered: Gameplay-Trailer liefert die ersten Eindrücke aus der Neuauflage

The Thing Remastered:

Seit Juni wissen wir, dass die Entwickler der Nightdive Studios an einem Remaster des Horror-Klassikers "The Thing" arbeiten. Zum Abschluss der Woche versorgte uns das Studio mit einem Gameplay-Trailer, der die überarbeitete Horror-Neuauflage in Aktion zeigt.

Nachdem die Nightdive Studios in den letzten Jahren diversen beliebten Klassikern zu einem Comeback verhalfen, kündigten die Entwickler im Juni die Arbeiten an einer Neuauflage des Horror-Abenteuers „The Thing“ an.

Wie das Studio in der offiziellen Ankündigung versprach, wird das Remaster bezüglich der Geschichte, des Gameplays und der schaurigen Atmosphäre auf dem Original aus dem Jahr 2002 aufbauen. Um dem Klassiker den Weg auf die modernen Plattformen zu ebnen, besserten die Nightdive Studios vor allem im Bereich der Grafik nach.

Unter anderem wurden die Spielwelt, die Animationen und die Charakter-Modelle überarbeitet. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verrät der erste Gameplay-Trailer zu „The Thing Remastered“, der ab sofort zur Ansicht bereit steht.

Ein Horror-Klassiker feiert sein Comeback

Wie es der Name bereits verrät, basiert „The Thing“ auf dem erfolgreichen Kinofilm von 1982. Bei uns erschien der Streifen unter dem Namen „Das Ding aus einer anderen Welt“. In der Rolle des Protagonisten Captain J.F. Blake kehren wir im Videospiel zur US-Forschungseinrichtung Outpost #31 zurück.

In der arktischen Tundra sieht sich Blake allerdings nicht nur mit der gnadenlosen Kälte der Natur konfrontiert. Gleichzeitig macht ein tödliches außerirdisches Wesen die Anlage unsicher, das Besitz von Menschen ergreift.

Nun liegt es an euch, euer Team zusammenzuhalten und dessen Überleben zu sichern. Das Problem an der Sache: Ihr könnt nie sicher sein, welcher eurer Begleiter auch wirklich noch menschlich ist. „The Thing Remastered“ umfasst genau wie das Original 20 Level. In diesen machen euch zahlreiche Monster wie krabbelnde Kopfspinnen und menschenähnlichen Läufer das Leben schwer.

Die im Remaster erweiterte Oberfläche für Vertrauen oder Angst wird uns laut Entwicklerangaben zusätzliche Interaktionen mit unserem Team ermöglichen.

Diese Verbesserungen bietet das Remaster

Wie eingangs erwähnt, bekommt „The Thing“ im Rahmen des Remasters diverse technische Verbesserungen spendiert. Zu diesen gehören nicht nur die überarbeiteten Texturen, Charakter-Modelle und Animationen. Auch an der Auflösung und der Framerate haben die Nightdive Studios natürlich geschraubt.

So verspricht das Studio je nach Plattform eine Darstellung in 4K und bis zu 120FPS. „The Thing Remastered“ erscheint 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

