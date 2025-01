DOOM 64: PS5-Version geleakt – Launch in Kürze?

Bereits 2020 veröffentlichte Entwickler id Software eine Neuauflage von „DOOM 64“, das ursprünglich 1997 für Nintendos N64 erschien. Nun könnte die überarbeitete Version des Shooter-Klassikers schon bald für die PlayStation 5 erhältlich sein. Obwohl eine offizielle Ankündigung bislang noch aussteht, lieferte jetzt eine Alterseinstufung des Entertainment and Software Ratings Board – kurz ESRB – aus den USA, einen entsprechenden Hinweis.

PS5-Version von DOOM 64 im Anmarsch

Die Bewertung der PS5-Version von „DOOM 64“ tauchte kürzlich auf der ESRB-Webseite auf und bestätigte somit, dass ein Release für Sonys aktuelle Konsole wohl nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Das Bewertungsgremium spendierte dem Shooter die amerikanische „Mature 17+“-Einstufung, die aufgrund des übermäßigen Blutvergießens und der Brutalität zustande kam.

Ob die kommende PS5-Version von „DOOM 64“ im Vergleich zu den bisherigen Fassungen weitere Funktionen, wie möglicherweise eine noch höhere Auflösung, oder Extras bieten könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Im Vergleich zum N64-Original verfügt die Neuauflage unter anderem über Trophäen-Support und ein neues Speicher-System. Außerdem ist die Erweiterung „The Lost Levels“ mit an Bord, wodurch die Geschichte mit „DOOM“ und „DOOM Eternal“ verbunden wird.

Wie geht es für die DOOM-Reihe weiter?

Dass id Software und Bethesda „DOOM 64“ jetzt nochmal für die PS5 veröffentlichen, dürfte angesichts des kommenden „DOOM: The Dark Ages“ nicht allzu verwunderlich sein. Schließlich stellt die Neuauflage eine gute Gelegenheit dar, zusätzlich auf den kommenden Shooter aufmerksam zu machen. So wurden im August 2024 auch die Klassiker „DOOM“ (1993) und „DOOM 2“ (1994) in einer technisch verbesserten Version für die PS5 und PS4 veröffentlicht:

Der Release des neuen „DOOM: The Dark Ages“ ist für dieses Jahr vorgesehen. Wie der bekannte Xbox-Insider „extas1s“ kürzlich berichtete, könnte die Veröffentlichung des Shooters womöglich schon im Mai 2025 vonstattengehen. Eine offizielle Bestätigung des Release-Termins soll demnach im Rahmen des nächsten „Xbox Developer Direct“-Events, das noch im Laufe dieses Monats stattfinden soll, erfolgen.

